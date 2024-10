Avant l'ouverture des marchés européens (09.09.2024)

Les marchés mondiaux ouvrent la semaine avec un sentiment mitigé. Les marchés boursiers asiatiques sont globalement en baisse, le Nikkei japonais perdant 0,8 % et l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon reculant de 1,2 %. Les contrats à terme sur les actions américaines et européennes affichent des gains de l'ordre de 0,5 %.

L'inflation des prix à la consommation en Chine s'est accélérée en août pour atteindre 0,6 % en glissement annuel, le rythme le plus rapide depuis 6 mois, mais inférieur aux prévisions de 0,7 %. Cette hausse est due en grande partie à l'augmentation des coûts alimentaires due aux perturbations météorologiques plutôt qu'à la reprise de la demande intérieure.

L'indice des prix à la production de la Chine a chuté de 1,8 % en glissement annuel en août, ce qui est pire que la baisse de 1,4 % attendue et la plus forte baisse en quatre mois. Cela indique que les pressions déflationnistes se poursuivent dans la deuxième économie mondiale.

L'inflation de base en Chine, qui exclut les prix des denrées alimentaires et des carburants, a ralenti pour atteindre 0,3 %, son niveau le plus bas depuis près de 3,5 ans. La faiblesse des données relatives à l'inflation renforce les appels à de nouvelles mesures de relance économique.

Les contrats à terme sur le pétrole ont bondi dans les premiers échanges, avec le brut WTI en hausse de 1,48% à 68,67 $ et le brut Brent en hausse de 1,39% à 72,05 $. La hausse est en partie attribuée à un système d'ouragan potentiel approchant la côte américaine du Golfe du Mexique.

Sur les marchés des devises, le baht thaïlandais (THB) est le moins performant, en baisse de 1,0 % par rapport au dollar, tandis que le dollar australien (AUD) est l'un des plus performants, en hausse de 0,1 % par rapport à la plupart des grandes devises. Le yen japonais (JPY) est également particulièrement faible dans l'ensemble des devises.

Le dollar reste stable, tandis que le yen a perdu une partie de ses récents gains en tant que valeur refuge. Le yuan chinois onshore s'est affaibli de 0,27 % à 7,1088 pour un dollar à la suite des faibles données sur l'inflation.

L'économie japonaise s'est développée à un rythme légèrement plus lent qu'initialement prévu au deuxième trimestre, avec une croissance annualisée de 2,9 % contre une estimation préliminaire de 3,1 %. La consommation privée et les dépenses d'investissement ont été revues à la baisse.

La Roumanie et la Lettonie, toutes deux membres de l'OTAN, enquêtent sur des cas de drones russes qui se sont écrasés après avoir violé leur espace aérien. Le secrétaire général délégué de l'OTAN a qualifié ces incidents d'« irresponsables et potentiellement dangereux », mais a déclaré que rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une attaque délibérée.

L'EURUSD est en baisse de 0,1 %. L'argent gagne 0,3 % et l'or reste stable. Le sentiment du marché des crypto-monnaies a été légèrement positif au cours du week-end avec de faibles gains ; Bitcoin se déplace 0,6% plus haut aujourd'hui à environ 54 618 $ ; Ethereum gagne 0,5% et oscille autour de 2285 $.

