Avant l'ouverture des marchés européens (09.10.2024)

Les haussiers ont réussi à garder le contrôle jusqu'à la clôture de la séance d'hier aux États-Unis. Malgré la réduction de certains gains, les indices ont clôturé en territoire positif. L'indice US500 a gagné 0,40 % pour atteindre 5 790 points, et l'indice US100 s'est maintenu à 20 250 points, gagnant 1,20 %.

Le dollar néo-zélandais (NZD) est aujourd'hui la monnaie la plus faible, perdant environ 0,6-0,8 % après la décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) sur les taux d'intérêt. La RBNZ a réduit les taux d'intérêt de 50 points de base mercredi et a déclaré que la politique restait restrictive.

En raison de la position dovish de la banque, les marchés évaluent maintenant des perspectives plus agressives pour l'assouplissement monétaire, ce qui a conduit à une très forte vente du NZD. La décision d'abaisser le taux d'escompte à 4,75 % était conforme aux prix du marché et aux attentes de la plupart des économistes.

Les indices chinois ralentissent leurs baisses après la forte liquidation d'hier. L'indice Hang Seng (HSI) gagne 0,20 % à 21 000 points et l'indice Hang Seng China Enterprises (HSCEI) gagne 0,35 % à 7 500 points. Toutefois, la demande n'est pas assez forte pour entraîner des hausses. Les inquiétudes des investisseurs quant à l'absence de nouvelles mesures de relance budgétaire de la part du gouvernement chinois restent importantes.

La Banque mondiale affirme que le taux de croissance économique de la Chine diminuera en 2025, mettant en doute les récentes mesures de relance. Le taux de croissance de la Chine tombera à 4,3 %, alors qu'il était prévu à 4,8 % en 2024.

En raison des mesures de relance annoncées, la Banque mondiale a revu ses estimations pour 2024 à la hausse de 0,3 %, mais les prévisions pour 2025 sont restées inchangées. La faiblesse des dépenses de consommation, les problèmes du marché immobilier et le vieillissement de la population sont considérés comme les principaux défis, et les récentes mesures se sont principalement concentrées sur l'offre.

Le pétrole a abandonné la plupart des gains liés à l'escalade potentielle du conflit au Moyen-Orient et a terminé la journée d'hier avec une perte de 4,80 %. Le prix du baril est revenu aux alentours de 74 dollars et se maintient aujourd'hui à ce niveau. Le prix du pétrole Brent s'est arrêté aux alentours de 77,70 dollars le baril.

Morgan Stanley relève ses prévisions pour le prix du pétrole Brent à 80 dollars le baril (contre 75 dollars) pour le quatrième trimestre 2024. Cependant, Morgan Stanley reste prudent, déclarant que la demande est plus faible que prévu et que la production reste à un niveau élevé.

Un sentiment mitigé prévaut toujours sur le marché des crypto-monnaies. Le bitcoin gagne 0,50 % aujourd'hui au niveau de 62 500 $, et le principal niveau de résistance reste la zone autour de 64 000 $. L'Ethereum gagne 0,35 % à 2 450 $.

