Avant l'ouverture des marchés européens (09.12.2024)

Lors de la séance asiatique d’aujourd’hui, nous avons observé des baisses relativement importantes sur les cotations de certains indices, avec les plus fortes chutes actuellement observées sur l’indice coréen KOSPI. Cet indice perd actuellement près de 2,7 % et évolue à ses niveaux les plus bas depuis avril 2020, après l'échec de la destitution du président Yoon.

Le won coréen s’est également affaibli face au dollar américain, perdant près de 0,8 centime, ce qui représente la plus forte baisse intrajournalière depuis août 2022.

Le Premier ministre Han Duck-soo a annoncé dimanche que le président se retirerait de la gestion des affaires de l’État, y compris la diplomatie, mais qu’il conserverait son poste. Le Premier ministre et Han Dong-hoon, le leader du Parti conservateur People Power de Yoon, ont déclaré qu’ils coopéreraient sur les questions opérationnelles liées à la « gestion nationale ». Cependant, ils n'ont pas précisé ce que cela signifierait concrètement ni donné de calendrier pour le départ de Yoon.

Les investisseurs ont également pris connaissance des données cruciales sur les pressions inflationnistes en Chine. L’indice pour le mois de novembre a affiché une hausse de 0,2 % en glissement annuel (contre une prévision de 0,5 %), tandis que l’indice des prix à la production (PPI) est tombé à -2,5 % en glissement annuel (contre une prévision de -2,8 %).

La situation dans la principale économie asiatique ne s’améliore pas, ce qui a conduit Fitch à abaisser ses prévisions de croissance économique pour la Chine pour 2025 et 2026. La croissance du PIB en 2025 est désormais estimée à 4,3 %, contre 4,5 % dans les prévisions précédentes. En 2026, la croissance du PIB chinois a été révisée à 4,0 %, contre 4,3 % en septembre.

Des données légèrement plus optimistes ont été annoncées pour le Japon. Le PIB révisé pour le troisième trimestre est de +0,3 % en variation trimestrielle (contre une prévision initiale de +0,2 %).

Le New York Times rapporte que les forces terrestres israéliennes sont entrées en territoire syrien, et que Bashar al-Assad et sa famille ont été transportés à Moscou, où ils ont obtenu l'asile politique. Les turbulences du week-end au Moyen-Orient entraînent une hausse des prix du pétrole WTI de près de 0,7 % aujourd’hui.

Sur le marché des devises, cependant, nous ne constatons pas de flambée excessive de la volatilité. L'exception à cette situation concerne dans une certaine mesure le dollar néo-zélandais, qui perd considérablement après des commentaires du Premier ministre sur sa volonté de réduire les taux d’intérêt.

Les métaux précieux, dont l’or et l’argent, enregistrent une hausse moyenne de 0,3 % pour l’instant, restant généralement dans des consolidations. Cependant, le sentiment est légèrement plus négatif sur les cryptomonnaies, avec le Bitcoin repassant sous les 100 000 $ et l’Ethereum sous les 4 000 $. Carte thermique de la volatilité observée sur le marché des devises. Source: xStation Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

