Avant l'ouverture des marchés européens (10.03.2025)

Les indices de Wall Street ont terminé la séance de vendredi dans le vert malgré des pertes importantes à l'ouverture. Le Nasdaq a rebondi de 0,7 %, le S&P 500 a gagné 0,55 %, le DJIA a progressé de 52 % et le Russell 2000 a clôturé en hausse de 0,43 %.

Les pressions déflationnistes, les inquiétudes concernant la demande intérieure et les données mitigées des États-Unis entraînent une liquidation en Chine. L' indice HSCEI est en baisse de 2,6 %, tandis que le Shanghai SE Composite trade en baisse de 0,5 %. Parallèlement, des gains modérés sont observés au Japon ( Nikkei : +0,35 %) et en Corée du Sud ( Kospi : +0,25 %).

La Chine a annoncé des droits de douane sur les produits agricoles et alimentaires canadiens d'une valeur de plus de 2,6 milliards de dollars en représailles aux taxes imposées par le Canada sur les véhicules électriques, l'acier et l'aluminium chinois.

Isabel Schnabel, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a averti que l'inflation dans la zone euro devrait rester supérieure à l'objectif dans les mois à venir. Le risque accru d'inflation persistante pourrait motiver une décision de suspendre le cycle de baisse des taux en Europe en avril, bien que Mme Schnabel soit connue pour être traditionnellement une membre de la BCE au discours ferme.

Sur le marché des changes, on observe des gains modérés des devises du G10 par rapport au dollar, le yen japonais en tête ( USD/JPY : -0,3 %), soutenues par un salaire minimum japonais record en janvier (+3,1 % en glissement annuel) et une hausse des rendements obligataires à 10 ans à leur plus haut niveau depuis 2008 (1,565 %). Des gains similaires sont observés dans les devises des antipodes ( AUDUSD et NZDUSD : +0,25 %), tandis que l' EURUSD ajoute un modeste +0,06 %.

En ce qui concerne les données macroéconomiques, les principales publications d'aujourd'hui comprennent les chiffres de la production industrielle des pays de l'UE (Allemagne, Suède, Slovaquie), l'indice Sentix et diverses mesures de l'inflation (Norvège).

