Avant l'ouverture des marchés européens (10.12.2024)

Lors de la séance asiatique de mardi, la plupart des indices boursiers ont enregistré des gains modérés, bien qu'une pression baissière modérée ait été observée sur Wall Street hier. L'exception à cela concerne le marché chinois, où les contrats à terme sont en forte baisse, réduisant ainsi l'optimisme généré la veille.

Malgré ce repli des actions chinoises, le président Xi a exprimé sa confiance dans le fait que la Chine atteindra son objectif économique pour cette année, à savoir une croissance du PIB d'environ 5 %. Toutefois, l'optimisme exprimé par ses commentaires est terni par les résultats de la balance commerciale, où les chiffres se révèlent à nouveau bien inférieurs aux attentes. Les importations ont chuté de 3,9 % en glissement annuel, tandis que les exportations ont augmenté de 6,7 %, contre une prévision de 8,5 %.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés à 4,35 %, conformément aux attentes du marché. Cependant, la déclaration a assoupli la position de plus en plus restrictive de la Banque. Le rapport indique que la Banque commence à gagner en confiance dans le fait que les pressions inflationnistes sont en ligne avec les prévisions récentes, et le terme « aucune option exclue » a été supprimé.

Les commentaires de la PDG de la RBA, Bullock, se sont toutefois révélés un peu plus conservateurs. Elle a noté que certaines données étaient légèrement plus faibles que prévu, ce qui a donné au conseil une certaine confiance quant à la réduction des pressions inflationnistes, mais elle a précisé qu’il est encore trop tôt pour parler de victoire définitive sur l'inflation. Bullock maintient que l'inflation de base reste trop élevée, mais en même temps, lorsqu'on lui a demandé si des réductions de taux étaient possibles à court terme, elle n'a pas écarté l'idée. Actuellement, les investisseurs anticipent une probabilité d'environ 56 % d'une réduction de taux de 25 points de base en février prochain.

Il n’y a pas beaucoup de publications économiques importantes prévues aujourd’hui pour l’économie et les investisseurs, mais l'attention pourrait tout de même se porter sur les derniers chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI) en Allemagne.

Sur le marché des devises, de grands mouvements sont actuellement observés sur le dollar australien, qui perd fortement face aux autres devises après la décision de la RBA. Le NZD enregistre également de fortes pertes.

Le Bitcoin se stabilise actuellement dans la zone des 97 000 $, après les ventes observées hier.

L'or poursuit ses gains après avoir franchi la phase de consolidation et se négocie actuellement près de 2 670 $ l'once.

