Avant l'ouverture des marchés européens (11.04.2025)

Les indices asiatiques ont inversé les pertes , les marchés chinois menant les gains avec une hausse de 2,07 % du CHN.cash, de 1,77 % du HK.cash de Hong Kong et de 1,98 % du VIET30 du Vietnam. Pendant ce temps, le JP225 du Japon a chuté de 0,77 % et le SG20cash de Singapour a reculé de 0,61 %. L'AU200.cash australien a légèrement augmenté de 0,21 %, tandis que le CH50cash a gagné 0,76 %.

, les marchés chinois menant les gains avec une hausse de 2,07 % du CHN.cash, de 1,77 % du HK.cash de Hong Kong et de 1,98 % du VIET30 du Vietnam. Pendant ce temps, le JP225 du Japon a chuté de 0,77 % et le SG20cash de Singapour a reculé de 0,61 %. L'AU200.cash australien a légèrement augmenté de 0,21 %, tandis que le CH50cash a gagné 0,76 %. Le dollar s'effondre alors que les marchés fuient les actifs américains, l'indice du dollar plongeant sous la barre des 100 pour la première fois depuis juillet 2023. Le franc suisse a atteint son plus haut niveau depuis dix ans, tandis que le yen s'est raffermi pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre. L'euro a bondi à 1,13855 $, un niveau jamais atteint depuis février 2022.

américains, l'indice du dollar plongeant sous la barre des 100 pour la première fois depuis juillet 2023. Le franc suisse a atteint son plus haut niveau depuis dix ans, tandis que le yen s'est raffermi pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre. L'euro a bondi à 1,13855 $, un niveau jamais atteint depuis février 2022. La politique tarifaire de Trump a déclenché des turbulences sur les marchés après sa décision de suspendre l'augmentation des droits de douane sur la plupart des partenaires commerciaux, tout en augmentant simultanément les droits de douane sur les importations chinoises à 145 %. La Chine a réagi en imposant des droits de douane de 84 % sur les produits américains, promettant de « se battre jusqu'au bout » tout en restant ouverte au dialogue « sur la base du respect mutuel ».

après sa décision de suspendre l'augmentation des droits de douane sur la plupart des partenaires commerciaux, tout en augmentant simultanément les droits de douane sur les importations chinoises à 145 %. La Chine a réagi en imposant des droits de douane de 84 % sur les produits américains, promettant de « se battre jusqu'au bout » tout en restant ouverte au dialogue « sur la base du respect mutuel ». Le prix de l'or atteint des sommets sans précédent, dépassant les 3 200 $ l'once et atteignant le niveau record de 3 206,84 $ l'once, soit une hausse de près de 6 % cette semaine. Les analystes citent la faiblesse du dollar et l'escalade des tensions commerciales comme principaux facteurs, certains envisageant 3 500 $ comme prochain niveau cible.

sans précédent, dépassant les 3 200 $ l'once et atteignant le niveau record de 3 206,84 $ l'once, soit une hausse de près de 6 % cette semaine. Les analystes citent la faiblesse du dollar et l'escalade des tensions commerciales comme principaux facteurs, certains envisageant 3 500 $ comme prochain niveau cible. Le pétrole continue de baisser , le Brent perdant 0,3 % pour atteindre 63,13 $ et le WTI 0,5 % pour atteindre 60,11 $, oscillant près de ses plus bas niveaux depuis quatre ans. Les deux références se dirigent vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive d'environ 3,7 % en raison des préoccupations croissantes liées à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

, le Brent perdant 0,3 % pour atteindre 63,13 $ et le WTI 0,5 % pour atteindre 60,11 $, oscillant près de ses plus bas niveaux depuis quatre ans. Les deux références se dirigent vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive d'environ 3,7 % en raison des préoccupations croissantes liées à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les rendements des bons du Trésor américain bondissent , le rendement à 10 ans grimpant à 4,48 %, en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 2001. Les rendements des obligations à 30 ans sont sur le point de connaître leur plus forte hausse hebdomadaire depuis au moins 1982, reflétant la baisse de confiance dans les actifs américains.

, le rendement à 10 ans grimpant à 4,48 %, en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 2001. Les rendements des obligations à 30 ans sont sur le point de connaître leur plus forte hausse hebdomadaire depuis au moins 1982, reflétant la baisse de confiance dans les actifs américains. L 'EIA réduit ses prévisions de demande et de prix du pétrole , en abaissant de 300 000 barils par jour ses prévisions de croissance de la demande mondiale d'ici 2025, qui s'élèvent désormais à 900 000 barils par jour. L'agence s'attend désormais à ce que le Brent atteigne en moyenne 67,87 $ cette année, soit une forte baisse par rapport aux estimations précédentes de 74,22 $.

, en abaissant de 300 000 barils par jour ses prévisions de croissance de la demande mondiale d'ici 2025, qui s'élèvent désormais à 900 000 barils par jour. L'agence s'attend désormais à ce que le Brent atteigne en moyenne 67,87 $ cette année, soit une forte baisse par rapport aux estimations précédentes de 74,22 $. Tesla suspend les commandes de Model S et X en Chine , les deux modèles importés n'étant plus disponibles sur le site Web chinois de Tesla. Cette décision intervient dans un contexte d'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, le PDG Elon Musk ayant précédemment averti que les droits de douane de Trump auraient un impact « significatif » sur l'entreprise.

, les deux modèles importés n'étant plus disponibles sur le site Web chinois de Tesla. Cette décision intervient dans un contexte d'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, le PDG Elon Musk ayant précédemment averti que les droits de douane de Trump auraient un impact « significatif » sur l'entreprise. Les prévisions d'inflation au Japon augmentent, 86,7 % des ménages anticipant une hausse des prix d'ici un an, contre 85,7 % en décembre. Les prévisions d'inflation à long terme ont également augmenté, 83,5 % des ménages anticipant une hausse des prix dans cinq ans.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."