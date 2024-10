Avant l'ouverture des marchés européens (11.09.2024)

Après une séance mitigée à Wall Street, les indices américains à terme se négocient à nouveau à la baisse aujourd'hui. Les indices US100, US30 et US500 perdent environ 0,5 % et l'indice US2000 trade près de 0,9 %, suite à une faible séance en Asie et à un très fort renforcement du yen.

Aujourd'hui, l'accent sera mis sur l'indice des prix à la consommation américain pour le mois d'août (14h30 BST). Les indices Nikkei et Hang Seng ont perdu près de 1,5 %, et la paire USDJPY s'est établie à plus de 1 % en dessous de 141, après que Nakagawa de la Banque du Japon ait indiqué que la banque relèvera ses taux si les conditions économiques positives actuelles persistent, réitérant essentiellement la position de Kazuo Ueda.

La paire est tombée en dessous des plus bas locaux de la panique du 5 août et pourrait provoquer un nouveau dénouement du « carry trade » sur les marchés mondiaux. M. Nakagawa a également évoqué la situation du marché immobilier, soulignant qu'elle pourrait inciter la BoJ à procéder à des réductions plus rapides, peut-être dans le courant de l'année.

Mizuho Securities a souligné que les élections américaines pourraient exercer une pression supplémentaire sur la paire, tandis qu'une baisse des chances de Trump d'être élu pourrait être perçue comme négative pour le dollar, en raison de la diminution des risques de tarifs douaniers extrêmes, que M. Harris ne soutient pas

Selon Predictlt, les chances de Kamala Harris de remporter les élections ont atteint 55 % lors du débat avec Donald Trump.

Polymarket a également évalué l'augmentation des chances de gagner de 3 points de pourcentage, en répartissant les chances de manière égale pour les deux candidats.

Au cours du débat, Donald Trump a mis l'accent sur les réductions d'impôts qu'il a promises aux grandes entreprises et aux riches, tandis que Harris a proposé de réduire les impôts de la « classe moyenne

Le pétrole perd moins de 0,2 % après la vente de plus de 4 % d'hier, la volatilité sur NATGAS est très faible. Les contrats à terme sur les matières premières agricoles affichent pour la plupart de légères hausses.

Les contrats à terme sur les indices européens DE40, UK100 et EU50, entre autres, se négocient à la baisse dans une fourchette de 0,3 à 0,4 % après une session faible en Asie. Les traders se préparent aux données de l'inflation américaine pour le mois d'août.

Une lecture plus faible pourrait conduire les marchés à s'inquiéter davantage de la demande et de la récession, tandis qu'une augmentation des pressions sur les prix pourrait être perçue comme risquée et inciter la Fed à assouplir très prudemment sa politique, malgré le ralentissement du marché de l'emploi.

Les métaux précieux affichent des gains très modestes, tandis que la séance d'hier a été marquée par une tendance à la baisse des métaux industriels ; en particulier du cuivre et de l'aluminium, suite à l'affaiblissement de la balance commerciale de la Chine

Les crypto-monnaies ont réagi négativement à la faiblesse du marché en Asie et à l'augmentation implicite des chances de Harris de remporter l'élection.

Le bitcoin perd plus de 2 % et tombe à 56 000 dollars ; la plupart des altcoins enregistrent des baisses.

Après les données de l'IPC des États-Unis, le marché tournera probablement son attention vers les données de l'IPP du Japon, jeudi, et la production industrielle vendredi - les lectures pourraient augmenter la volatilité sur l'USDJPY, et des lectures fortes ont le potentiel de tirer la paire en dessous de 140....

Le KOSPI de la Corée du Sud a également baissé, après que le taux de chômage du mois d'août ait chuté à 2,4 % contre 2,5 % prévus, ce qui a renforcé le won sud-coréen. Les baisses sur le grand marché boursier japonais ont été menées par Nissan, qui a affiché un recul de près de 3 %.

