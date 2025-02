Avant l'ouverture des marchés européens (12.02.2025)

Les actions de Hong Kong ont bondi de plus de 2 %, portées par un remarquable rebond des valeurs technologiques, les actions d'Alibaba ayant fait un bond de 8,6 % pour atteindre leur plus haut niveau en quatre mois après que The Information a annoncé un partenariat stratégique avec Apple pour développer des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour les iPhones en Chine. Cette nouvelle a renforcé l'optimisme croissant autour des capacités d'intelligence artificielle des entreprises technologiques chinoises.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a adopté un ton prudent dans son témoignage devant le Congrès, soulignant que la vigueur de l'économie et la persistance de l'inflation signifiaient qu'il n'y avait pas d'urgence à réduire les taux d'intérêt. Les marchés ont réagi en anticipant une seule baisse des taux d'ici septembre 2025, alors que les prévisions antérieures tablaient sur deux baisses cette année.

Le yen japonais a poursuivi sa baisse pour le troisième jour consécutif, s'affaiblissant de 0,7 % à 153,63 pour un dollar, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'inclusion du Japon dans les plans tarifaires de Trump. Le gouvernement japonais a officiellement demandé une exemption des nouveaux droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium, mettant en évidence les tensions commerciales croissantes.

Les rendements obligataires mondiaux ont grimpé alors que les investisseurs se repositionnaient avant la publication des données clés sur l'inflation aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteignant 4,55 %. Les rendements des obligations souveraines japonaises et australiennes ont également augmenté, reflétant les attentes plus larges du marché selon lesquelles les banques centrales maintiendront des taux plus élevés plus longtemps.

Le marché des crypto-monnaies a montré des signes de ralentissement après des records récents, le Bitcoin chutant de 1,1 % à 95 321 $ et l'Ether de 1,4 % à 2 586 $. Ce recul intervient alors que Trump prévoit de nommer Brian Quintenz, favorable aux crypto-monnaies et actuel responsable de la politique de crypto-monnaies chez a16z, à la tête de la CFTC.

Les prix du pétrole ont reculé après qu'un rapport de l'industrie a révélé une augmentation substantielle des stocks de brut américains, le WTI chutant à 73,07 $ et le Brent à 76,75 $. Le marché reste préoccupé par la demande mondiale dans un contexte d'escalade des tensions commerciales et de leur impact potentiel sur la croissance économique.

La banque centrale indienne a intensifié ses interventions sur le marché, proposant d'injecter 2 500 milliards de roupies (28,85 milliards de dollars) par le biais d'une adjudication de pensions à taux variable au jour le jour, soit le plus important apport en une seule journée depuis plus d'un an. Cette décision fait suite à des ventes agressives de dollars visant à soutenir la roupie dans un contexte de sorties de capitaux.

La Russie a lancé une attaque de missiles sur Kiev alors que le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, se prépare pour la première visite du cabinet Trump en Ukraine, les premiers rapports faisant état d'une victime et d'incendies dans quatre districts. La visite intervient alors que Trump cherche à conclure des accords pour accéder aux ressources minérales en échange d'une aide à la défense.

Apple étudie les possibilités de fabrication de l'iPhone en Indonésie afin de lever l'interdiction de vente de ses derniers modèles imposée par le gouvernement, selon Nikkei Asia. Cette initiative marquerait la première tentative d'Apple de produire des iPhone dans le pays et intervient alors que l'entreprise est confrontée à une baisse des ventes en Chine.

Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD a atteint de nouveaux sommets alors que les investisseurs ont exprimé leur confiance dans sa stratégie de conduite intelligente et sa concurrence croissante avec Tesla. Les stratèges d'UBS ont suggéré que la reprise plus large des actions chinoises, tirée par l'IA, pourrait être « à moins de la moitié de son chemin », Morgan Stanley et JPMorgan faisant écho à cette perspective optimiste.

Le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, a mis en garde contre les risques persistants d'inflation des prix des denrées alimentaires tout en maintenant l'objectif de 2 %, notant que la hausse des prix des produits couramment achetés a un impact négatif sur la vie des gens. Ces commentaires font suite à la récente décision de la Banque du Japon de relever les taux à court terme à 0,5 %, le niveau le plus élevé en 17 ans.

Foxconn, le principal fabricant d'iPhone d'Apple, a annoncé qu'il pouvait ajuster ses plans de production pour faire face aux nouveaux droits de douane américains en tirant parti de sa présence industrielle aux États-Unis et au Mexique. Toutefois, le président de la société a averti que les droits de douane auront un impact négatif sur l'économie mondiale et réduiront les marchés.

