Avant l'ouverture des marchés européens (12.09.2024)

La séance d'hier à Wall Street s'est terminée par de solides gains pour les indices, et aujourd'hui les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont poursuivi le mouvement haussier de la séance au comptant d'hier. Le Nasdaq 100 a gagné plus de 2 % hier, soutenu par un rebond de 6 % des actions Nvidia, le S&P 500 a augmenté de plus de 1 %, et le DJIA a connu une hausse relativement faible de 0,2 %.

Hier, les données de l'IPC américain pour le mois d'août ont été en grande partie conformes aux attentes, avec une baisse de l'inflation en glissement annuel à 2,5 % contre 2,9 % en juillet ; l'augmentation mensuelle de 0,3 % de l'inflation de base a été une surprise minime, les marchés s'attendant à une augmentation de 0,2 %. La baisse des prix des carburants a fortement contribué à cette baisse, et le chiffre pourrait être interprété comme un « point sur le i » vers le début du cycle de réduction des taux de la Fed, qui commencera en septembre.

Les marchés chinois ont connu une évolution mitigée ; le Hang Seng a augmenté de plus de 1,2 % grâce aux gains des géants de la technologie cotés à Hong Kong, mais l'indice CSI du pays a gagné moins de 0,2 %, ce qui indique que le sentiment de faiblesse à l'égard des entreprises nationales persiste.

À la faveur d'un rebond du Nasdaq 100 américain, le Nikkei japonais a progressé de plus de 3 % et le Topix de 2 %. L'indice de référence sud-coréen KOSPI a également enregistré de solides gains. En effet, l'indice MSCI Asie-Pacifique a connu sa plus forte hausse depuis près d'un mois.

Le yen japonais perd du terrain par rapport au dollar malgré les commentaires optimistes de M. Tamura de la Banque du Japon, qui a indiqué que les taux d'intérêt au Japon devraient atteindre 1 % d'ici 2027, ce qui correspondra probablement au niveau auquel se situe actuellement le taux d'intérêt neutre

Selon M. Tamura, les marchés tablent sur un rythme très modéré des hausses de taux de la BoJ, et si les banquiers décident de le faire, ils risquent d'augmenter les taux trop rapidement et seront probablement contraints d'augmenter fortement les taux plus tard. M. Tamura est connu pour sa position optimiste en matière de politique bancaire.

M. Tamura estime que la tendance à la croissance des salaires dans l'économie est stable, tandis que les entreprises japonaises répercutent sur les consommateurs des coûts plus élevés qu'à l'accoutumée, résultant des importations.

Le membre de la BoJ a également souligné que le pays est confronté à des pénuries de main-d'œuvre sur le marché du travail, ce qui crée des pressions inflationnistes supplémentaires

Les données de la BOJ montrent que le taux de croissance des prix des biens d'entreprise au Japon a ralenti pour la première fois en huit mois. Les prix des biens d'entreprise au Japon ont augmenté de 2,5 % en glissement annuel en août, contre 3,0 % en glissement annuel en juillet.

L'USDJPY a reculé de près de 600 pips, suite aux commentaires de Tamura, de 142,9 à 142,3, mais le mouvement a maintenant été effacé et la paire continue ses gains.

Parmi les matières premières agricoles, le blé est le plus fort gain ce matin. Le sentiment sur le marché des métaux précieux reste positif, l'or gagnant 0,3 %. L'eurodollar est en hausse modeste de 0,04 % et se négocie légèrement au-dessus de 1,10.

Le PDG de Goldman Sachs, M. Solomon, a indiqué qu'il prévoyait une baisse des taux américains de 25 points de base en septembre, car une décision de 50 points de base pourrait être prise dans des circonstances un peu plus « extrêmes » pour l'économie.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."