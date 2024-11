Avant l'ouverture des marchés européens (12.11.2024)

Le début de la semaine sur les marchés financiers internationaux est marqué par des hausses spectaculaires dans le secteur des cryptomonnaies.

Le Bitcoin atteint actuellement un niveau historique de 89 000 dollars, tandis qu'Ethereum évolue autour de la barre des 3 300 dollars, son plus haut depuis juillet dernier. Toutefois, ces deux cryptomonnaies majeures ont ralenti leur dynamique haussière ce matin et se négocient près des niveaux de clôture d'hier. Il est important de rappeler que le Bitcoin avait atteint un gain de 10 % hier.

Parmi les autres cryptomonnaies, le Dogecoin se distingue de manière particulière, enregistrant une hausse de 25 % aujourd'hui.

Le calendrier macroéconomique pour la séance d'aujourd'hui comprend plusieurs publications intéressantes. Parmi elles, les données de l'inflation allemande, un rapport sur le marché du travail britannique, les indices ZEW en Allemagne, ainsi qu'une série de discours de banquiers de la Réserve fédérale en soirée.

Les marchés asiatiques affichent majoritairement des baisses aujourd'hui. Une combinaison d'incertitudes économiques en Chine, où les marchés attendent encore des améliorations tangibles des programmes de relance, et des inquiétudes liées aux tarifs douaniers élevés imposés sur le commerce chinois, font plonger les principaux indices boursiers de la région. Le Hang Seng perd actuellement plus de 3 %, le Nikkei 225 recule de 0,6 %, et le KOSPI de Corée du Sud chute de près de 1,9 %.

En Chine, de nouvelles informations concernant d'éventuelles régulations supplémentaires ont émergé. Les autorités locales élaborent une proposition visant à permettre à des villes majeures telles que Shanghai et Pékin de réduire l'impôt sur les actes pour les acheteurs de biens immobiliers à seulement 1 %, contre un taux actuel pouvant atteindre 3 %.

La confiance des consommateurs en Australie a augmenté en novembre, les consommateurs se montrant optimistes quant aux réductions de taux d'intérêt décidées par la Banque centrale australienne (RBA) et à leur impact sur le marché. La confiance des entreprises a également progressé selon l'enquête mensuelle de la National Australia Bank. Toutefois, les conditions commerciales sont restées inchangées.

La majorité des marchés continue d'afficher un sentiment similaire à celui des séances précédentes. Pendant ce temps, le dollar continue de bien performer, ce qui pèse sur les prix des métaux précieux et du pétrole. Les prix de l'argent sont déjà en baisse de plus de 1,2 % aujourd'hui, ayant franchi à la baisse la moyenne mobile exponentielle à 100 jours.

