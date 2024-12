Avant l'ouverture des marchés européens (13.12.2024)

Les marchés asiatiques chutent à la suite des pertes de Wall Street, la Chine étant en tête des baisses. Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,9 %, le Nikkei du Japon a perdu 1,3 % et le CSI 300 de la Chine a reculé de 2 %. L'indice KOSPI de la Corée du Sud s'inscrit en faux par rapport à la tendance, avec une hausse de 0,3 %.

La Conférence centrale sur le travail économique de la Chine déçoit les espoirs de relance. Les médias d'État indiquent un déficit plus élevé et une politique plus souple, mais les marchés considèrent que les mesures sont insuffisantes. ANZ prévoit une croissance du PIB de 4,9% en 2024, et met en garde contre les risques du marché immobilier.

La SEC rouvre l'enquête sur la société Neuralink de Musk et fixe un délai de 48 heures pour trouver un accord sur des accusations non spécifiées. L'avocat de Musk parle de « harcèlement » dans une lettre adressée au président de la SEC, M. Gensler.

La BCE réduit ses taux de 25 points de base, des sources indiquant que certains membres étaient favorables à un mouvement plus important de 50 points de base. Les marchés prévoient un assouplissement plus lent de la Fed en 2025 alors que le dollar atteint son plus haut niveau en 2,5 semaines contre ses principaux homologues.

Le dollar se renforce avant la réunion de la Fed, avec une probabilité de 96,4% d'une baisse de 25 points de base la semaine prochaine. Les marchés réduisent les probabilités d'une réduction de janvier à 20% dans un contexte de données inflationnistes difficiles. L'USDJPY bondit à 152,9, tandis que l'EURUSD oscille autour de 1,04635.

Le pétrole se stabilise avec le Brent à 73,48 $ et le WTI à 69,68 $, se dirigeant vers son premier gain hebdomadaire depuis novembre. L'AIE revoit à la hausse ses prévisions de demande pour 2025 mais met en garde contre les excédents.

L'or se stabilise à 2687 dollars après de fortes pertes, conservant ses gains hebdomadaires sur les tensions géopolitiques. Le cuivre chute à 9 093 dollars, les mesures de relance chinoises étant décevantes.

Au Japon, l'enquête Tankan montre une amélioration du climat des affaires, mais les entreprises restent prudentes sur les perspectives. La BOJ devrait maintenir ses taux la semaine prochaine dans un contexte d'incertitudes mondiales.

Le parlement sud-coréen prépare un vote de destitution contre le président Yoon pour la déclaration de la loi martiale. L'incertitude politique pèse sur les marchés.

Les marchés se concentrent sur la réunion de la Fed la semaine prochaine, avec des données clés telles que le PIB britannique et la production industrielle de la zone euro attendues vendredi.

