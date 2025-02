Avant l'ouverture des marchés européens (14.02.2025)

Les gains de Wall Street n'ont pas été affectés par les données d'inflation des producteurs, plus élevées que prévu, publiées hier, ni par la note du président Trump concernant de nouveaux droits de douane réciproques sur les pays qui taxent actuellement les importations en provenance des États-Unis.

Les détails spécifiques de ces droits de douane devraient être présentés à Trump début avril, et il a fixé un délai de 180 jours pour leur mise en œuvre.

Les principaux indices américains ont clôturé la séance de jeudi dans le vert ( Nasdaq : +1,50 %, S&P 500 : +1,04 %, DJIA : +0,77 %, Russell 2000 : +1,17 %), tandis que les contrats à terme sont flat, reflétant l'incertitude avant la séance d'aujourd'hui.

Google et Apple ont réintégré TikTok dans leurs boutiques d'applications après que Donald Trump a levé l'interdiction de la plateforme aux États-Unis et annoncé qu'il n'y aurait pas de sanctions pour la distribution de l'application.

L'indice du dollar américain ( USDIDX ) a encore baissé de 0,18 %, les investisseurs révisant à la baisse leurs attentes concernant le protectionnisme de Trump. Malgré la volatilité d'une semaine à l'autre, le dollar s'est affaibli de près de 2,5 % en février par rapport à un panier de devises, soit la plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2023.

Les marchés d'Asie et du Pacifique ont généralement bien accueilli le report de la guerre commerciale de Trump. L' indice Hang Seng est en tête des gains (+2,05 %), grâce aux entreprises commerciales et industrielles. L'indice Shanghai Composite est en hausse de 0,1 %, l'indice Kospi de Corée du Sud a augmenté de 0,25 %, tandis que le Nikkei du Japon est en baisse de 0,8 %.

est en tête des gains (+2,05 %), grâce aux entreprises commerciales et industrielles. L'indice Shanghai Composite est en hausse de 0,1 %, l'indice Kospi de Corée du Sud a augmenté de 0,25 %, tandis que le Nikkei du Japon est en baisse de 0,8 %. Une quantité importante de liquidités sera retirée du marché monétaire chinois, les autorités ayant pour objectif de récupérer 2 400 milliards de yuans d'ici la fin du mois pour rembourser les prêts de la banque centrale utilisés pour la mise en œuvre de la politique budgétaire.

Ce resserrement monétaire s'inscrit dans le cadre des efforts des autorités chinoises pour contrer une nouvelle dépréciation du yuan par rapport au dollar américain dans un contexte d'incertitude liée aux droits de douane.

Les métaux précieux continuent de progresser. L'or est en hausse de 0,17 % (2 933,35 $ l'once), l'argent poursuit son rebond haussier d'hier (+1,63 % ; 32,87 $ l'once), tandis que les contrats à terme sur le platine et le palladium s'échangent respectivement en hausse de 0,25 % et 0,7 %.

Les contrats à terme sur les matières premières énergétiques sont également en hausse ( WTI : +0,15 % ; Brent : +0,06 % ; NATGAS : +2,09 %).

: +0,15 % ; +0,06 % ; +2,09 %). La volatilité des marchés sera aujourd'hui influencée par les données américaines sur les ventes au détail (baisse mensuelle attendue), la production industrielle (croissance mensuelle plus faible que prévu) et les prix du commerce extérieur américain. Dans la zone euro, l'accent sera mis sur la révision des dernières données du PIB et de l'IPC, ainsi que sur l'IPP suisse et l'IPCH espagnol.

