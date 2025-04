Avant l'ouverture des marchés européens (14.04.2025)

Wall Street a clairement rebondi vendredi, les principaux indices clôturant la dernière séance de la semaine dans le vert ( Nasdaq : +2 %, S&P 500 : +1,8 %, Dow Jones : +1,55 %, Russell 2000 : +1,6 %).

: +2 %, +1,8 %, : +1,55 %, +1,6 %). Donald Trump a annoncé dimanche un allègement des droits de douane sur les équipements électroniques, ce qui alimente l'optimisme en Asie. Les produits électroniques grand public (smartphones, ordinateurs portables, etc.) seront désormais soumis à un taux de 20 % (au lieu, par exemple, des 125 % actuellement appliqués à la Chine). En outre, les médias suggèrent que Trump ajustera le taux de droits de douane sur les semi-conducteurs plus tard cette semaine.

Dans la région Asie-Pacifique, la nouvelle semaine démarre sur une note positive. Outre la réduction des droits de douane sur les produits électroniques, la visite du président chinois Xi Jinping au Vietnam, première étape de sa tournée régionale prévue cette semaine, suscite également l'optimisme. Parmi les indices, les plus fortes hausses sont enregistrées par : Le HSCEI (+2 %), le Shanghai SE Composite (+0,7 %), le Nikkei 225 japonais (+1,9 %), le Kospi sud-coréen (+1 %) et le S&P/ASX 200 australien (+1,3 %).

(+2 %), le (+0,7 %), le japonais (+1,9 %), le sud-coréen (+1 %) et le australien (+1,3 %). La Banque de Chine pourrait baisser ses taux d'intérêt en réponse aux effets de la guerre commerciale avec les États-Unis, a déclaré Yu Yongding. Selon l'ancien conseiller de la PBOC, la pression à la vente sur les actifs chinois pourrait inciter l'institution à augmenter fortement les liquidités et à baisser les taux pour empêcher une liquidation du marché.

Le yuan chinois recule de 0,45 % à 7,3124 USD, conformément aux attentes selon lesquelles la PBOC relèvera le taux de référence par rapport au dollar à un niveau record de 7,3120.

recule de 0,45 % à 7,3124 USD, conformément aux attentes selon lesquelles la PBOC relèvera le taux de référence par rapport au dollar à un niveau record de 7,3120. La production industrielle japonaise en février a augmenté légèrement en dessous des attentes (2,3 % m/m, prévision : 2,5 %, précédente : -1,1 %).

L'excédent commercial de la Chine a atteint le niveau record de 102,6 milliards de dollars. Les exportations ont augmenté de 13 % en mars (prévision : 4,4 %, précédente : 1,9 %), tandis que les importations ont diminué de 3,5 % (précédente : +2,5 %).

Sur le marché des changes : le dollar américain poursuit sa tendance baissière entamée vendredi ( USDIDX : -0,4 %) contre la quasi-totalité des devises du G10. Seul le franc suisse rebondit après avoir touché son plus bas niveau depuis septembre 2024 ( USDCHF : +0,23 %). Le dollar néo-zélandais ( NZDUSD : +0,5 %), la couronne norvégienne (USDNOK : -0,5 %) et le yen japonais ( USDJPY : -0,45 %) sont les devises qui se renforcent le plus. Les autres devises gagnent en moyenne 0,2 à 0,3 % par rapport au dollar ( EURUSD : +0,25 %).

: -0,4 %) contre la quasi-totalité des devises du G10. Seul le franc suisse rebondit après avoir touché son plus bas niveau depuis septembre 2024 ( : +0,23 %). Le dollar néo-zélandais ( : +0,5 %), la couronne norvégienne (USDNOK : -0,5 %) et le yen japonais ( : -0,45 %) sont les devises qui se renforcent le plus. Les autres devises gagnent en moyenne 0,2 à 0,3 % par rapport au dollar ( : +0,25 %). Les métaux précieux connaissent une correction après les gains de la fin de la semaine dernière. L'or est en baisse de 0,2 % à 3 230 $ l'once et l'argent de 1,25 % à 31,90 $ l'once.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent et WTI continuent de baisser (respectivement de -0,2 % et -0,15 %), tout comme le NATGAS , en baisse de -2,3 %.

et continuent de baisser (respectivement de -0,2 % et -0,15 %), tout comme le , en baisse de -2,3 %. Les crypto-monnaies commencent la nouvelle semaine avec optimisme. Le Bitcoin se remet des pertes d'hier et gagne 1 % à 84 360 $, l'Ethereum est en hausse de 2 % à 1 621 $, et les contrats pour Solana (+4 %), Chainlink (+1,2 %), Ripple (+1,2 %) et Dogecoin (+1,6 %) sont également dans le vert.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."