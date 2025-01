Avant l'ouverture des marchés européens (15.01.2025)

Les marchés asiatiques ont connu une hausse prudente mercredi, les investisseurs attendant les données clés sur l'inflation américaine. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,3 %, tandis que le CSI 300 chinois a légèrement baissé de 0,2 %. Le sentiment régional est resté modéré, le SET thaïlandais ayant chuté de plus de 1 % et le KLCI malaisien de 0,7 %.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été arrêté lors d'une opération menée avant l'aube à la suite de l'échec de sa tentative d'instaurer la loi martiale en décembre. Le KOSPI est resté résistant, augmentant de 0,3 % alors que la Banque de Corée devrait réduire ses taux de 25 points de base jeudi, dans un contexte de défis économiques et d'incertitude politique.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,4 % après que le gouverneur de la BOJ, M. Ueda, a indiqué que les taux pourraient être relevés lors de la réunion de la semaine prochaine, citant les perspectives positives de croissance des salaires. La BOJ a mis fin aux taux négatifs en mars dernier et a relevé ses taux à 0,25 % en juillet, les marchés tablant désormais sur un nouveau resserrement si l'inflation reste supérieure à 2 %.

Les États-Unis prévoient de nouvelles mesures de contrôle des exportations de puces ciblant TSMC et d'autres fabricants afin de limiter les flux de semi-conducteurs avancés vers la Chine, en plus des mesures déjà prises par l'administration Biden. Les nouvelles réglementations visent à renforcer la surveillance des clients chinois susceptibles d'avoir des liens militaires.

TikTok a annoncé son intention de fermer son application américaine dimanche, avant la date limite d'interdiction fédérale, à moins d'une intervention de la Cour suprême. La société estime qu'un tiers de ses 170 millions d'utilisateurs américains cesseront d'accéder à la plateforme dans le mois qui suivra l'interdiction.

Nippon Steel cherche à coopérer avec la nouvelle administration Trump pour sauver son acquisition de 15 milliards de dollars d'U.S. Steel après le rejet de M. Biden. L'entreprise a intenté une action en justice pour contester la décision de M. Biden, tandis que ses rivaux nationaux Cleveland-Cliffs et Nucor préparent une contre-offre commune.

L'or est resté stable à 2 675,90 dollars, les traders attendant les données de l'IPC américain, bien que les chiffres plus faibles de l'IPP aient apporté un peu de soutien. Le cuivre a reculé de 0,6 % à 9 101,50 dollars malgré des importations chinoises record en décembre, alors que les marchés évaluent l'impact potentiel des mesures tarifaires prévues par Trump.

Les prix du pétrole se sont stabilisés avec le Brent à 79,95 $ et le WTI à 76,45 $, oscillant près des plus hauts de quatre mois en raison de l'impact des sanctions russes. Les données de l'API ont montré que les stocks de brut américains ont diminué de 2,6 millions de barils la semaine dernière, tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 5,4 millions de barils.

Le dollar s'est stabilisé en dessous de son plus haut niveau depuis deux ans, les marchés anticipant les données sur l'inflation américaine et les perspectives de la politique de la Fed. Les marchés de capitaux sud-coréens ont connu les sorties de capitaux étrangers les plus importantes depuis mars 2020, soit 3,86 milliards de dollars en décembre, dans un contexte d'agitation politique.

