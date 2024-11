Avant l'ouverture des marchés européens (15.11.2024)

Les marchés asiatiques ont échangé avec prudence après les commentaires hawkish du président de la Fed Powell, la plupart des indices restant dans des fourchettes étroites. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,9% malgré la faiblesse du PIB, tandis que le CSI 300 de la Chine a légèrement baissé. L'ASX 200 a gagné 0,5%.

Les indices américains ont baissé durant les échanges asiatiques, le Russel 2000 étant en tête des pertes (-0,63%), tandis que le Nasdaq 100 était en baisse de 0,51% et le S&P 500 (-0,38%).

Les indices européens sont également en baisse, le DAX40 se négociant 0,24% plus bas, tandis que le UK100 britannique (-0,19%).

La croissance du PIB du Japon au troisième trimestre a ralenti à 0,9% en glissement annuel contre 2,2%, bien que dépassant légèrement les estimations. La consommation privée est restée le principal soutien tandis que les exportations et les dépenses d'investissement se sont affaiblies. L'IPC de base devrait baisser à 2,2% en octobre.

Les données chinoises d'octobre ont montré des signaux mitigés - les ventes au détail ont dépassé les attentes grâce à la Semaine d'or, mais la production industrielle et les investissements en actifs fixes ont manqué les prévisions. Le déclin de l'investissement immobilier s'est accentué pour atteindre -10,3% depuis le début de l'année.

La victoire électorale de Donald Trump continue d'avoir un impact sur les marchés, les inquiétudes concernant une guerre commerciale potentielle avec la Chine affectant le sentiment régional. Trump a proposé des droits de douane de 60 % sur les importations chinoises.

Les contrats à terme de Wall Street ont baissé après que Powell a averti que les données économiques solides donnent à la Fed plus de temps avant de réduire les taux. Les marchés n'évaluent plus qu'à 61% la probabilité d'une réduction en décembre, contre 85,7% hier.

Le Bitcoin s'est éloigné de ses records, chutant de 2,6% à 87 634 $ après avoir atteint 93 226 $ en début de semaine, tandis que l'Ethereum se négocie à 3060 $.

Le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau en un an, tandis que les rendements des bons du Trésor ont augmenté, les marchés ayant réduit leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt. L'USDJPY a franchi la barre des 156 après que la faiblesse des données du PIB japonais ait suscité des paris dovish de la part de la BOJ.

Les prix du pétrole ont baissé, le Brent s'établissant à 71,91 dollars et le WTI à 68,08 dollars, soit des pertes hebdomadaires de 2,7% et 3,3% respectivement. L'AIE a mis en garde contre une surabondance de l'offre en 2025 malgré le maintien des prévisions de la demande.

L'or s'est stabilisé à 2 566 $, mais se dirige vers sa pire semaine depuis juin 2021, en baisse de 4,3%, car la victoire de Trump et les données américaines solides ont freiné la demande de valeurs refuges.

Eli Lilly a intenté une action en justice contre l'administration fédérale des ressources et des services de santé au sujet des modifications apportées au programme de réduction des frais de médicaments 340B, à la suite d'une action similaire menée par Johnson & Johnson.

Principaux événements à venir : PIB du T3 au Royaume-Uni, ventes au détail aux États-Unis, discours de Collins de la Fed, de McCaul de la BCE et de Thedeen de la Riksbank. Netflix diffuse le match de boxe Tyson contre Paul ce soir.

Les données commerciales ont montré que les exportations indonésiennes ont augmenté de 10,25% en glissement annuel en octobre grâce à de fortes expéditions agricoles, tandis que le PIB de la Malaisie a augmenté de 5,3% en glissement annuel, correspondant aux estimations, mais en baisse par rapport aux 5,9% du deuxième trimestre.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."