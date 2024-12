Avant l'ouverture des marchés européens (17.12.2024)

Les marchés mondiaux sont prudents avant les décisions des banques centrales, la réunion de mercredi de la Fed étant au centre de l'attention. Les marchés évaluent à 94 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base, mais s'attendent à un assouplissement plus lent en 2025. Les contrats à terme américains sont en baisse malgré les gains technologiques de la nuit.

Les actions asiatiques sont mitigées, les données chinoises étant décevantes. Le Nikkei augmente de 0,3 %, le Hang Seng perd 0,5 %. La production industrielle chinoise répond aux attentes mais les ventes au détail ralentissent fortement. Le secteur immobilier reste sous pression malgré la stabilisation des prix.

La Chine prévoit un déficit record de 4 % du PIB en 2025, contre un objectif de 3 %, afin de soutenir la croissance dans un contexte économique difficile. Les dirigeants maintiennent l'objectif d'une croissance de 5 % malgré la crise immobilière et les risques extérieurs, notamment les droits de douane potentiels de Trump.

Le bitcoin atteint un nouveau record de 107 767 dollars grâce à la proposition de réserve stratégique de Trump, bien que sa mise en œuvre se heurte à des obstacles. L'inclusion de MicroStrategy dans le Nasdaq 100 stimule le sentiment. L'ETH s'approche de son plus haut niveau historique à 4 011 dollars.

L'agitation politique secoue de nombreuses régions. Le président sud-coréen Yoon est destitué suite à un décret de loi martiale, le parlement allemand retire sa confiance au gouvernement Scholz, la ministre canadienne des finances Freeland démissionne sur fond de tensions commerciales avec les Etats-Unis.

La BOJ devrait maintenir ses taux cette semaine selon 91% des institutions interrogées, bien que la majorité d'entre elles prévoient des hausses dans les trois mois. Les banques centrales asiatiques sont divisées sur leur politique : l'Indonésie et la Thaïlande maintiennent leurs taux, tandis que les Philippines sont susceptibles de les réduire.

Le dollar se maintient près de son plus haut niveau depuis 2,5 semaines, les marchés attendant les directives de la Fed. L'euro s'échange à 1,05002 $, le yen est stable à 154,06. La livre sterling rebondit sur les inquiétudes liées à la pression salariale avant la publication des données sur l'emploi au Royaume-Uni.

Le pétrole recule avec le WTI à 70,60 $ et le Brent à 74,08 $, les inquiétudes sur la demande chinoise compensant les réductions de l'OPEP+. L'AIE prévoit un excédent de 950 000 bpj en 2025 malgré les contraintes de production.

Alibaba va vendre sa participation dans Intime pour 1 milliard de dollars, enregistrant une perte de 1,3 milliard de dollars dans le cadre d'une restructuration stratégique. Les actions chutent de 1,5 % à Hong Kong.

Les principales données publiées aujourd'hui comprennent les données salariales au Royaume-Uni, les attentes de l'Ifo allemand et le sentiment économique ZEW pour le mois de décembre.

