Avant l'ouverture des marchés européens (18.09.2024)

Les actions asiatiques ont été mitigées mercredi, les investisseurs attendant les résultats de la réunion de la Réserve fédérale aujourd'hui à 20 heures. Les volumes de transactions ont été faibles en raison des vacances à Hong Kong et en Corée du Sud. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont enregistré de légers gains dans les échanges asiatiques.

Les marchés chinois ont peu bougé à la reprise des échanges après deux jours de vacances. Le sentiment reste faible à la suite des récentes données économiques médiocres. Les indices Shanghai Shenzhen CSI 300 et Shanghai Composite se sont négociés à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux depuis sept mois.

L'indice japonais Nikkei 225 a été le plus performant, avec une hausse de 0,7 %, tandis que l'indice TOPIX a augmenté de 0,2 %. Les investisseurs attendent la réunion de la Banque du Japon plus tard cette semaine, avec des attentes pour des taux inchangés mais un ton hawkish avec des données de 1:50 AM montrant une baisse des expéditions vers les États-Unis pour la première fois en trois ans.

Le prix de l'or a légèrement augmenté, gardant en vue les récents records, les traders anticipant les réductions de taux de la Fed. L'or au comptant a augmenté de 0,2 % pour atteindre 2 574,15 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont chuté dans les échanges asiatiques après que les données de l'API aient montré une augmentation inattendue des stocks américains. Les contrats à terme sur le brut Brent ont chuté de 0,4 % à 73,41 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut WTI ont chuté de 0,4 % à 69,69 $ le baril avant les données sur les stocks à 16h30 aujourd'hui.

Le dollar a cédé une partie de ses gains de la nuit, chutant fortement face au yen. L'euro a également progressé, récupérant la majeure partie de la baisse de la veille et attend les données de l'IPC à 11 heures.

Les traders sont partagés entre les attentes d'une réduction de 25 ou 50 points de base des taux de la Fed. CME Fedwatch montre une probabilité de 65% pour une réduction de 50 points de base.

La croissance des exportations japonaises a fortement ralenti en août, les expéditions vers les États-Unis ayant chuté pour la première fois en trois ans. Les commandes de machines de base ont baissé de manière inattendue de 0,1 % en juillet.

Tupperware Brands s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, invoquant la baisse de la demande et l'augmentation des coûts.

Nippon Steel Corp a obtenu une prolongation de l'examen de sécurité de son acquisition de United States Steel Corporation pour un montant de 14,1 milliards de dollars, ce qui pourrait repousser la décision au-delà des élections américaines de novembre.

Meta Platforms risque de se voir infliger une lourde amende par l'Union européenne pour avoir prétendument tenté de dominer le marché des petites annonces.

BlackRock et Microsoft ont annoncé leur intention de lancer un fonds de plus de 30 milliards de dollars pour investir dans l'infrastructure de l'IA pour les centres de données et les projets énergétiques.

L'EURUSD est en hausse de 0,05 %. L'argent a chuté de 0,92% et l'or de seulement 0,1%. Le marché des crypto-monnaies attend également la FED après les gains d'hier ; actuellement, le Bitcoin est stable et l'Ethereum se négocie 1% plus bas.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."