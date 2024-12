Avant l'ouverture des marchés européens (18.12.2024)

Les marchés asiatiques sont prudents avant la réunion de décembre de la Fed, où une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt est largement attendue, mais où l'accent reste mis sur l'orientation de 2025. Wall Street a donné un ton nerveux, le NASDAQ reculant de ses records et le Dow Jones connaissant sa pire série de pertes en plus de 40 ans. Les contrats à terme américains restent stables dans les échanges asiatiques.

L'indice KOSPI de la Corée du Sud a augmenté de 1 %, le président par intérim Han Duck-soo ayant continué à assurer les marchés de la stabilité après la destitution du président Yoon Suk Yeol. L'ASX 200 australien a gagné 0,2 %, tandis que l'indice Straits Times de Singapour a baissé de 0,3 %, reflétant un sentiment régional mitigé.

La Chine prévoit d'augmenter considérablement ses dépenses budgétaires, Reuters rapportant que Pékin visera un déficit record de 4 % du PIB en 2025, par rapport à l'objectif actuel de 3 %. L'augmentation implique des dépenses supplémentaires de 1,3 trillion de yuans (179,4 milliards de dollars), ce qui a entraîné des gains sur les marchés continentaux. Le Shanghai Shenzhen CSI 300 et le Shanghai Composite ont augmenté respectivement de 0,6 % et de 0,7 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,9 %.

Les constructeurs automobiles japonais Honda et Nissan sont en pourparlers en vue d'une fusion qui pourrait donner naissance au troisième constructeur automobile mondial, avec une production annuelle de 7,4 millions de véhicules. La nouvelle a déclenché des mouvements massifs dans les valeurs automobiles, Nissan bondissant de 22 % et Mitsubishi de 13 %, tandis que Honda chutait de 2 %. La fusion potentielle reflète la pression croissante exercée par les fabricants chinois de véhicules électriques et Tesla sur les constructeurs automobiles traditionnels.

Le dollar maintient sa force près de ses plus hauts niveaux en trois semaines, les marchés anticipant des perspectives hawkish de la Fed. Les données solides sur les ventes au détail aux États-Unis ont renforcé les attentes de réductions progressives des taux en 2025. Le dollar australien a atteint son plus bas niveau en un an, à 0,6325 dollar, tandis que le dollar néo-zélandais a touché son plus bas niveau en deux ans, à 0,5748 dollar, reflétant la force générale du dollar.

Les gardiens de la révolution iraniens ont considérablement étendu leur contrôle sur l'industrie pétrolière du pays, gérant désormais jusqu'à 50 % des exportations, contre 20 % il y a trois ans, selon des responsables occidentaux et des sources de sécurité. Cette évolution complique l'efficacité des sanctions occidentales alors que Trump se prépare à retourner à la Maison Blanche. Les prix du pétrole restent sous pression, le WTI s'échangeant à 70,60 dollars et le Brent à 73,34 dollars le baril.

Eli Lilly a reçu l'approbation de l'autorité chinoise de réglementation des médicaments pour son traitement contre la maladie d'Alzheimer, le Kisunla (donanemab), ce qui constitue la quatrième autorisation de mise sur le marché après les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Le traitement, qui cible les protéines bêta-amyloïdes dans le cerveau, est vendu 32 000 dollars pour une cure de 12 mois aux États-Unis, contre 26 500 dollars pour son concurrent Leqembi.

Le prix de l'or se maintient à 2 646 dollars avant la réunion de la Fed, sous la pression de la force du dollar et des attentes d'un ralentissement de la baisse des taux en 2025. Pendant ce temps, le cuivre a baissé de 0,4 % à 8 973 dollars malgré les plans de relance de la Chine, alors que les données récentes continuent de montrer la faiblesse du plus grand consommateur de cuivre au monde.

Le Congrès s'apprête à voter une nouvelle législation restreignant les investissements américains dans les secteurs technologiques chinois, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la sécurité nationale. Le projet de loi élargit les restrictions existantes du Trésor et comprend des dispositions relatives à l'examen des achats immobiliers chinois à proximité de sites sensibles et à l'examen minutieux des licences de télécommunications détenues par des adversaires étrangers.

Boeing a annoncé la reprise de la production de ses programmes 737, 767 et 777/777X à la suite de la fin d'une grève de sept semaines des machinistes. La FAA maintient son plafond de 38 avions MAX par mois, mis en place après l'incident d'Alaska Airlines en janvier, avec une révision prévue pour janvier 2025.

Le bitcoin a reculé de son nouveau record historique de 108 152 $, s'échangeant actuellement autour de 103 500 $, tandis que l'Ethereum a chuté de 5 %, passant de plus de 4 000 $ à 3 832 $, les marchés cryptographiques digérant les gains récents avant la décision de la Fed.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."