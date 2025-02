Avant l'ouverture des marchés européens (19.02.2025)

Les marchés asiatiques ont connu des échanges mitigés, les dernières menaces de Trump en matière de droits de douane ayant pesé sur le moral des investisseurs, le Nikkei 225 japonais et le Hang Seng de Hong Kong chutant respectivement de 0,4 % et 0,7 %. Cependant, le KOSPI sud-coréen a bondi de 1,8 % pour atteindre son plus haut niveau en cinq mois, soutenu par la vigueur du secteur technologique et l'amélioration des conditions politiques après la conclusion du procès en destitution du président Yoon.

Le président Trump a annoncé son intention d'imposer des droits de douane de 25 % sur les importations d'automobiles, de produits pharmaceutiques et de semi-conducteurs. Les droits de douane sur les automobiles pourraient être appliqués dès le mois d'avril, tandis que le calendrier de mise en œuvre pour les autres secteurs reste incertain, les fabricants ayant besoin de temps pour établir leurs activités aux États-Unis. Cette décision a suscité des inquiétudes chez les principaux partenaires commerciaux, le Japon ayant officiellement soulevé la question compte tenu de son exposition importante à l'industrie automobile.

Hajime Takata, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, a annoncé de nouvelles hausses de taux, avertissant que le maintien de taux bas pourrait conduire à une prise de risque excessive et à des pressions inflationnistes. Les marchés tablent sur une probabilité de 80 % d'une hausse des taux à 0,75 % en juillet, le rendement des obligations d'État à 10 ans oscillant autour de 1,425 %.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a réduit son taux directeur de 50 points de base à 3,75 % et a prévu deux autres réductions de 25 points de base en avril et mai. Le gouverneur Orr a indiqué un taux terminal inférieur aux prévisions précédentes, visant environ 3 % d'ici la fin de l'année, alors que la banque s'efforce de soutenir l'économie en difficulté.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté après que des frappes de drones ukrainiens ont visé une station de pompage de brut russe, perturbant l'approvisionnement en provenance du Kazakhstan. Le Brent a augmenté de 0,3 % pour atteindre 76,04 $, tandis que le WTI a gagné 0,3 % pour atteindre 72,03 $. Le Caspian Pipeline Consortium a fait état d'une réduction de 30 à 40 % des expéditions à la suite de l'attaque.

L'autorité de régulation financière de Hong Kong a annoncé son intention d'étendre les services de cryptomonnaie, en envisageant d'approuver de nouveaux produits dérivés d'actifs virtuels et de prêts sur marge pour certains investisseurs. La ville a délivré neuf licences de plateformes de négociation d'actifs numériques et examine huit autres demandes, dans le but de s'imposer comme une plaque tournante régionale de la cryptomonnaie.

Le dollar américain s'est stabilisé alors que les marchés évaluaient les tensions commerciales et les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, tandis que le dollar néo-zélandais se remettait de ses pertes antérieures pour s'échanger à 0,572 $ après la décision de la RBNZ sur les taux. Le yen japonais s'est légèrement raffermi à 151,83 pour un dollar dans un contexte d'anticipations croissantes d'un resserrement de la politique de la Banque du Japon.

Le marché immobilier chinois a continué de montrer des signes de faiblesse, les prix des logements neufs ayant stagné pour le deuxième mois consécutif en janvier, tandis que les prix en glissement annuel ont chuté de 5,0 %. Le secteur, touché par la crise, est confronté à des défis persistants liés aux niveaux élevés des stocks, à la faiblesse de la demande et aux difficultés démographiques à long terme, ce qui a suscité des appels à des mesures de soutien supplémentaires.

La plateforme X d'Elon Musk serait en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation de 44 milliards de dollars, ce qui correspond au prix d'acquisition initial de Twitter. Le potentiel de financement indique un revirement significatif par rapport à l'évaluation de décembre de Fidelity, qui était de 12,3 milliards de dollars, soutenue par l'augmentation de l'activité des utilisateurs autour de l'élection présidentielle américaine et le retour des annonceurs.

Le marché boursier chinois dans son ensemble a maintenu sa dynamique haussière, la récente rencontre du président Xi avec les PDG des entreprises technologiques et les promesses d'un soutien accru du secteur privé ayant stimulé le sentiment. Le Shanghai Shenzhen CSI 300 et le Shanghai Composite ont tous deux gagné environ 0,7 %, poursuivant ainsi la reprise induite par l'IA.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."