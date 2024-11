Avant l'ouverture des marchés européens (20.11.2024)

La session dans la région Asie-Pacifique se déroule dans un climat modérément positif. Les indices chinois gagnent entre 0,30 et 0,40 %. L'indice japonais Nikkei 225 augmente de 0,21% à 38 300 points, tandis que les contrats sur l'indice SG20cash à Singapour sont en hausse de 0,30%. Le seul indice perdant est l'australien AU200.cash, qui se négocie en baisse de 0,40 %.

Sur le marché des changes, les variations de la première partie de la journée sont limitées. La seule devise qui se distingue par sa volatilité est le yen japonais, qui perd entre 0,4 et 0,5 %. La faiblesse de la monnaie japonaise résulte de la diminution de l'efficacité des interventions verbales continues des fonctionnaires et diplomates japonais. Le dollar rebondit légèrement de 0,13 %, l'USDJPY gagnant 0,46 % aujourd'hui à 155,3000.

La Banque populaire de Chine laisse ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu. Le Loan Prime Rate (LPR) à un an en Chine reste à 3,1%, inchangé par rapport au mois précédent. Le LPR à cinq ans reste également stable à 3,6%.

Le rapport sur la balance commerciale du Japon pour le mois d'octobre a dépassé les attentes, bien que le déficit ait diminué un peu plus que prévu. Les exportations totales en octobre ont augmenté de 3,1 % par rapport à l'année précédente (-1,7 % en septembre ; attentes 2,2 %). Parallèlement, les importations ont augmenté de 0,4 % en glissement annuel (1,8 % en septembre ; prévisions : -0,3 %). Le déficit commercial s'est élevé à 461,2 milliards de yens (2,98 milliards USD), contre une prévision de 360,4 milliards de yens.

Les exportations vers la Chine ont tiré la reprise avec une augmentation de 1,5 % en raison de la forte demande d'équipements de fabrication de puces, tandis que les exportations vers les États-Unis, la plus grande destination d'exportation du Japon, ont chuté de 6,2 % en raison de la faiblesse des livraisons de voitures.

Les entreprises japonaises tentent d'évaluer l'impact des nouveaux droits de douane, potentiellement élevés, promis par le nouveau président américain Donald Trump, qui pourraient affaiblir le commerce international.

Le pétrole reste majoritairement inchangé en première partie de journée, le pétrole.WTI gagnant 0,04% à 69,30 dollars le baril.

Le marché des métaux précieux connaît une légère baisse. L'or perd 0,06% à 2630 dollars l'once, l'argent perd 0,60% à 31 dollars, le palladium perd 0,77% et le platine perd 0,20%.

Sur le marché des crypto-monnaies, la domination du bitcoin se poursuit. En première partie de journée, le BTC est en hausse de 0,25 % à 92 650 $. Malgré de légères prises de bénéfices en fin de journée, la séance d'hier s'est achevée sur un nouveau record historique d'environ 92 600 dollars.

La domination du Bitcoin a été évidente ces derniers jours, l'Ethereum affichant des performances beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, l'ETH se négocie sans changement majeur à 3 110 $, tandis que la capitalisation boursière totale des autres altcoins est en baisse de 0,20 %.

