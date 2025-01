Avant l'ouverture des marchés européens (21.01.2025)

Nous entamons le premier jour après l'investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Les marchés financiers commencent la journée dans une ambiance quelque peu nerveuse suite aux premières décisions prises à la Maison Blanche.

Donald Trump a signé hier une longue liste de décrets. Les spéculations ont également été confirmées qu'aucun décret concernant les droits de douane ne serait signé dans un premier temps. Toutefois, le président a esquissé plusieurs idées sur ce qui pourrait être fait avec les droits de douane.

Dans la soirée, dans le bureau ovale, M. Trump a déclaré que son administration imposerait des droits de douane de 25 % au Mexique et au Canada le 1er février. Il s'agit d'une mesure importante, car le Mexique et le Canada sont deux des trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

L'année dernière, les importations aux États-Unis en provenance du Mexique se sont élevées à plus de 470 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance du Canada se sont élevées à près de 420 milliards de dollars.

Une telle mesure de la part des États-Unis augmente la probabilité que les deux pays imposent des droits de douane en représailles sur les produits américains, ce qui pourrait nuire aux entreprises nationales.

En outre, la Chine pourrait également se voir imposer des droits de douane importants si un accord sur l'acquisition de TikTok n'est pas conclu.

En réponse à ces annonces, une volatilité extraordinaire est observée sur le marché des devises. Les deux devises les plus faibles sont le peso mexicain et le dollar canadien. Le dollar américain, quant à lui, récupère partiellement les pertes subies la veille de l'inauguration. Au moment de la publication, l'USDMXN gagne 1,36 % et l'USDCAD près de 0,95 %.

Les indices de la région Asie-Pacifique se négocient avec un sentiment plus faible. Les indices chinois enregistrent des pertes comprises entre 0,50 et 0,80 %. Le marché boursier japonais est en hausse de 0,05 %, l'indice singapourien SG20cash est en baisse de 0,30 %, et l'indice australien AU200cash est le seul à gagner, en hausse de 0,35 %.

Parmi les décrets les plus importants signés hier par Donald Trump, nous pouvons souligner : Département de l'efficacité gouvernementale : Création d'un nouveau département dirigé par Elon Musk pour améliorer l'efficacité du gouvernement. Annulation des politiques de l'ère Biden : Trump a annulé 78 mesures exécutives du mandat de Biden, y compris des mesures liées à la diversité et à l'égalité pour les personnes LGBTQ. Accord de Paris sur le climat : Retrait des États-Unis de l'accord de 2015, annulant la réadhésion à l'accord pendant le mandat de M. Biden. Politique d'immigration : Déclaration de l'état d'urgence à la frontière du pays et introduction de restrictions à la citoyenneté de naissance. Urgence énergétique nationale : Trump a déclaré une urgence énergétique, élargissant les forages et les exportations de combustibles fossiles. Politique de genre : Limitation de la reconnaissance fédérale à deux genres, renversant les protections de Biden pour l'identité de genre.



