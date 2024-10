Avant l'ouverture des marchés européens (22.10.2024)

Les marchés asiatiques se sont globalement repliés, le Nikkei 225 japonais étant en tête des pertes (-1,7 %) et le TOPIX en baisse de 1,1 %. L'indice KOSPI de la Corée du Sud a perdu plus de 1 %, tandis que l'indice ASX 200 de l'Australie a chuté de 1 %. Les marchés chinois se sont démarqués de la tendance : les indices CHN et CH50 ont progressé de 0,7 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,6 %.

Les actions chinoises ont été soutenues après que la Banque populaire de Chine a réduit son taux préférentiel de référence. Le taux de chômage des jeunes (hors étudiants) est passé de 18,8 % en août à 17,6 % en septembre.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé dans les échanges asiatiques, à la suite du recul de Wall Street par rapport à ses niveaux record et de l'augmentation des rendements des bons du Trésor.

HSBC a annoncé une restructuration majeure, consolidant les opérations en quatre unités d'affaires à partir de janvier 2025. La banque a nommé Pam Kaur comme première femme directrice financière, en remplacement de Georges Elhedery.

Les actions de Hyundai Motor India ont chuté de 2 % lors de leurs débuts sur le marché après l'introduction en bourse la plus importante du pays, d'un montant de 3,3 milliards de dollars, avec une cotation à 1 934 roupies contre un prix d'émission de 1 960 roupies.

Les prix du pétrole ont baissé alors que les efforts diplomatiques américains pour un cessez-le-feu au Moyen-Orient ont repris. Le Brent a baissé de 0,3 % à 73,93 dollars le baril, tandis que le WTI a baissé de 0,2 % à 69,72 dollars.

Le prix de l'or a augmenté de 0,6 % pour atteindre 2 734,38 dollars l'once, se stabilisant près de ses records, l'incertitude des élections et les tensions géopolitiques soutenant la demande de valeurs refuges. L'argent a gagné 1,2 % et s'est approché de ses plus hauts niveaux en 12 ans.

Le dollar américain s'est maintenu près de son plus haut niveau en deux mois et demi, les marchés anticipant une approche plus mesurée des réductions de taux de la Fed. Le yen japonais s'est affaibli à près de 151 contre le dollar, son plus bas niveau depuis fin juillet.

Tesla fait l'objet d'un examen minutieux après la révélation de son robotaxi qui est « tombé à plat ». Jefferies a relevé l'objectif de prix à 195 dollars, mais a cité des préoccupations concernant la pression et la gouvernance de l'activité principale de l'automobile.

Le PIB sud-coréen du troisième trimestre devrait afficher une croissance de 0,5 %, rebondissant après la contraction de 0,2 % du trimestre précédent, soutenue par les exportations malgré une faible demande intérieure.

L'attention reste focalisée sur l'élection présidentielle américaine (dans deux semaines), les récents sondages montrant une course serrée entre Donald Trump et Kamala Harris. Les marchés s'attendent à une volatilité accrue à l'approche de l'élection.

