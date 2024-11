Avant l'ouverture des marchés européens (22.11.2024)

L'IPC de base du Japon a augmenté de 2,3 % en glissement annuel en octobre, dépassant légèrement les attentes mais marquant un deuxième mois consécutif de ralentissement. Les prix des denrées alimentaires non périssables ont augmenté de 3,8 %, avec une hausse de 58,9 % pour le riz, la plus forte depuis 1971. Les attentes d'une hausse des taux de la BOJ augmentent pour la réunion de décembre.

Les marchés asiatiques sont globalement en hausse, tirés par les valeurs technologiques et les fabricants de puces. Le Nikkei a gagné 1,2 %, le KOSPI 1,2 %, l'ASX 200 1,1 %. L'indice MSCI Asie-Pacifique a progressé de 0,7 %. Les marchés chinois ont sous-performé avec le CSI 300 en baisse de 0,5 % sur fond d'incertitude quant aux mesures de relance.

Le bitcoin atteint le niveau record de 99 368 $, se rapprochant de la barre historique des 100 000 $ grâce à l'optimisme de la présidence Trump. Le marché des cryptomonnaies a gagné 1 000 milliards de dollars depuis l'élection, l'industrie anticipant des réglementations plus favorables.

Les contrats à terme américains restent stables alors que les tensions entre la Russie et l'Ukraine s'intensifient après le lancement par Moscou d'un missile hypersonique et la menace d'une riposte nucléaire. NVIDIA atteint un niveau record grâce à la forte demande de puces d'IA, tandis qu'Alphabet chute en raison de craintes de rupture.

Les actions et les obligations d'Adani Group sous pression après l'inculpation pour fraude par les États-Unis. S&P abaisse les perspectives de trois entités d'Adani à négatives, citant des risques d'accès au financement. L'entreprise phare Adani Enterprises a plongé de 22,6 %. Le groupe annule la vente d'obligations pour un montant de 600 millions de dollars.

L'indice du dollar se maintient à 107,06, son plus haut niveau depuis un an, alors que les marchés réduisent les anticipations de baisse des taux de la Fed en décembre. M. Goolsbee, de la Fed de Chicago, estime que les taux devraient baisser à mesure que l'inflation s'atténue. Les rendements des bons du Trésor baissent, le 10 ans étant en baisse marginale.

Le yen japonais se stabilise après les données de l'IPC, l'USDJPY s'établissant à 154,50. Ueda de la BOJ signale un examen plus approfondi des données avant la réunion de décembre tout en soulignant l'impact du yen sur les perspectives de la politique monétaire.

Le pétrole gagne du terrain en raison des risques croissants entre la Russie et l'Ukraine, avec le Brent à 73,77 $ et le WTI à 70,10 $. Les deux contrats sont en hausse de 4 à 5% sur la semaine. L'or prolonge son rebond jusqu'à la cinquième séance sur fond d'inquiétudes géopolitiques et se situe actuellement à 2687 dollars l'once.

DirecTV met fin à l'acquisition prévue de Dish Network après avoir échoué à obtenir l'approbation des détenteurs d'obligations pour l'échange de la dette.

Singapour revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2024 après des résultats supérieurs aux attentes au 3ème trimestre.

Principaux événements à venir : Les PMI européens et britanniques, les ventes au détail au Royaume-Uni, la décision politique de la BOJ se concentre sur les données d'inflation.

