Avant l'ouverture des marchés européens (23.01.2025)

Après l'excellente séance d'hier à Wall Street, au cours de laquelle l'indice Nasdaq 100 a progressé de près de 1,4 %, le DJIA de 0,3 % et le S&P 500 de 0,6 % aujourd'hui, les contrats à terme sur indices américains se sont négociés en légère baisse dans les échanges de préouverture. Les indices européens sont également en baisse, bien que la volatilité soit très faible.

Dans la session asiatique, le Hang Seng chinois recule encore de 0,6 % aujourd'hui et a réussi à effacer une grande partie du mouvement haussier du 13 janvier ; les contrats sur indices chinois sont en baisse. Le Nikkei a gagné près de 0,8 % grâce à la vigueur des entreprises technologiques, mais le KOSPI sud-coréen recule de plus de 1 %.

Les métaux précieux perdent pour la plupart, le palladium étant celui qui recule le plus, de plus de 1% aujourd'hui. L'or se négocie en légère baisse, après des gains récents. Les matières premières agricoles s'échangent en légère baisse.

NATGAS a ouvert en baisse de 12% après le rollback et a perdu légèrement depuis. Le pétrole a également reculé de près de 1,5 % à la suite du rollback et a depuis perdu du terrain.

Variation des stocks de brut américains par API (en millions de barils) : 1M vs. 2,6M précédemment

​​​​ Stocks d'essence : 3,2M vs. 5,39M précédemment Stocks de distillats : 1,9M vs. 4,88M précédemment Réserves de pétrole de Cushing : 0.5M (Prévision -, Précédent 0.573M)

​​​​ Le bitcoin continue de s'échanger à la baisse, malgré des achats importants d'ETF aux Etats-Unis. Les données indiquent qu'au cours de la dernière session, l'ETF BlackRock (IBIT) a effectué à lui seul des achats de BTC d'une valeur de plus de 600 millions de dollars (les plus importants cette année), mais cela n'a pas fait bouger le prix. La crypto-monnaie la moins performante en ce moment est le Solana, qui s'échange avec une baisse de près de 5 %.

Aujourd'hui, la Banque de Turquie prendra des décisions sur les taux, nous pourrions donc voir plus de volatilité sur les paires avec la lire. L'EURTRY gagne déjà plus de 0,5%. Sur le plan macroéconomique, l'attention se portera sur les demandes de prestations aux États-Unis (14h30). Les résultats financiers seront présentés par General Electric, American Airlines (avant la séance) et Texas Instruments (après la séance), entre autres.

