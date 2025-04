Avant l'ouverture des marchés européens (23.04.2025)

Les marchés actions s’envolent après l’adoucissement du ton de Trump, les gains sont particulièrement visibles aux États-Unis. Les contrats à terme sur le US500 progressent déjà de 1,50 % aujourd’hui, le US100 s’échange en hausse de 1,86 %, et le US2000 gagne 1,65 %.

Les rendements des obligations à 30 ans ont chuté à 4,80 %, tandis que le dollar américain s’est renforcé de 0,25 %. Les investisseurs ont accueilli positivement les dernières déclarations de Trump, malgré les revirements récents du président.

Trump a déclaré qu’il ne prévoyait pas de limoger le président de la Fed, Jerome Powell, en dépit de menaces antérieures. Il souhaite toutefois que Powell agisse plus rapidement sur les baisses de taux d’intérêt.

Trump a également adopté un ton plus conciliant envers la Chine, affirmant que la partie américaine serait « très gentille » lors des négociations. Il a cependant averti que les conditions de l’accord « pourraient être durcies » si la Chine ne coopérait pas.

L’or subit une correction de 1,25 %, s’établissant à 3 335 USD l’once.

Le marché des cryptomonnaies reste optimiste. Le Bitcoin a grimpé jusqu’à 93 500 USD, et l’Ethereum à 1 800 USD.

La gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, a souligné les risques économiques persistants liés aux droits de douane et à l’incertitude. Elle a réaffirmé la confiance du public dans la Fed et déclaré que les anticipations d’inflation demeuraient ancrées. Selon Kugler, l’intelligence artificielle doit être perçue comme un moteur potentiel de croissance de la productivité, et non comme une menace pour l’emploi.

L’indicateur PMI préliminaire pour l’Australie au mois d’avril a montré de légers reculs dans les secteurs manufacturier et des services (respectivement 51,7 et 51,4 points).

Au Japon, le PMI manufacturier reste en territoire de contraction pour le dixième mois consécutif (48,5 points), signalant des commandes faibles et une confiance des entreprises toujours basse.

Les États-Unis exercent une pression sur le Royaume-Uni afin qu’il réduise les droits de douane automobiles de 10 % à 2,5 %, et assouplisse les restrictions sur les importations agricoles. Les réglementations concernant l’origine des produits sont également en cours de révision.

Tesla a finalement gagné 5,40 % lors des échanges après la clôture, à la suite de la publication de ses résultats trimestriels. Cette hausse est intervenue malgré une chute de 71 % des bénéfices.

