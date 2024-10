Avant l'ouverture des marchés européens (23.09.2024)

La plupart des actions asiatiques ont augmenté lundi, portées par l'optimisme persistant quant à la baisse des taux d'intérêt suite à la réduction de 50 points de base décidée par la Réserve fédérale la semaine dernière. Toutefois, les gains ont été limités en raison de la faible clôture de Wall Street vendredi et d'un jour férié au Japon.

Les marchés chinois ont progressé après que la Banque populaire de Chine a abaissé son taux "reverse repo" à 14 jours de 1,95 % à 1,85 %. Les indices Shanghai Shenzhen CSI 300 et Shanghai Composite ont augmenté respectivement de 0,5 % et de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,7 %.

L'indice australien ASX 200 a été le moins performant en Asie, perdant 0,6 % après avoir atteint des niveaux record. Les géants des supermarchés Woolworths et Coles Group ont chuté de 3 à 4 % après avoir été poursuivis en justice par l'autorité australienne de régulation de la concurrence pour avoir prétendument trompé les clients sur les remises.

Les données économiques australiennes ont montré une certaine faiblesse : L ' indice PMI flash des services est ressorti à 50,6 (contre 52,5 précédemment). L 'indice PMI manufacturier flash est tombé à 46,7 (contre 48,5 précédemment). L' indice PMI composite a chuté à 49,8 (contre 51,7 précédemment).

La Reserve Bank of Australia devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés à 4,35 % lors de sa prochaine réunion mardi, mais devrait conserver une position hawkish en raison d'une inflation stagnante et d'un marché de l'emploi solide.

Le déficit commercial de la Nouvelle-Zélande s'est creusé : Les exportations ont chuté à 4,97 milliards (contre 6,09 milliards précédemment). Les importations ont augmenté à 7,17 milliards (7,11 milliards précédemment). La balance commerciale mensuelle s'est dégradée à -2203M (Précédent -963.0M)

Les prix du pétrole ont augmenté, avec des contrats à terme sur le brut Brent en hausse de 0,5% à 74,29 $ le baril et des contrats à terme sur le brut américain en hausse de 0,9% à 71,64 $. L'intensification du conflit au Moyen-Orient et les attentes d'une augmentation de la demande à la suite de la réduction des taux américains ont soutenu les prix.

Le prix de l'or a atteint un niveau record dans les échanges asiatiques, l'or au comptant augmentant de 0,3 % pour atteindre 2 631,19 dollars l'once. Le métal jaune a bénéficié de la baisse des taux d'intérêt américains et de l'affaiblissement du dollar.

L'indice du dollar et les contrats à terme sur l'indice du dollar ont légèrement augmenté dans les échanges asiatiques, se stabilisant après les pertes de la semaine dernière. Le dollar australien a gagné 0,3 % avant la réunion de la RBA, tandis que le yen japonais s'est affaibli de 0,3 % par rapport au dollar.

Les investisseurs attendent une série de discours de la Fed cette semaine, y compris les remarques du président Jerome Powell, ainsi que des données américaines clés attendues vendredi.

Les contrats à terme sur les actions européennes et américaines ont indiqué une ouverture positive, avec des gains entre 0,2 % et 0,6 %.

La ministre japonaise des affaires étrangères, Yoko Kamikawa, doit rencontrer son homologue chinois, Wang Yi, à New York lundi, dans un contexte de tensions suite aux récentes attaques contre des ressortissants japonais en Chine.

L'EURUSD est stable, l'argent est en baisse de 0,4 % et l'or n'augmente que de 0,3 %. Le marché des crypto-monnaies devrait s'ouvrir à la hausse après le week-end ; actuellement, le bitcoin est en hausse de 1,5 % et l'ethereum s'échange à près de 4 %.

