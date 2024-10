Avant l'ouverture des marchés européens (24.10.2024)

Les indices de la région Asie-Pacifique enregistrent des baisses, prolongeant la forte liquidation du marché boursier américain. Les pertes les plus importantes sont observées dans les indices chinois, en baisse d'environ 1,00-1,20 %, l'indice coréen KOSPI est en baisse de 0,45 %, l'indice japonais Nikkei 225 est stable, tandis que l'indice australien AUS200 gagne 0,15 %.

Les baisses enregistrées hier sur le marché américain ont été les plus importantes depuis le début du mois de septembre. Le Nasdaq (US100) a perdu plus de 1,60 % et le SP500 (US500) a clôturé en baisse de 0,90 %. Les pertes ont été partiellement réduites en fin de séance.

Aujourd'hui, le sentiment est légèrement meilleur et nous observons un léger rebond des contrats à terme américains. La bonne humeur peut être soutenue par les résultats trimestriels bien meilleurs que prévu de Tesla (TSLA.US), qui a gagné 12 % après la clôture de la séance. Bien que les ventes de Tesla aient été inférieures aux prévisions (25,18 milliards de dollars contre 25,43 milliards de dollars), le BPA a surpris positivement (0,72 $ contre 0,60 $).

Hier, IBM (IBM.US) a également publié ses résultats après la séance. Cependant, les résultats de la société n'ont pas surpris les marchés, et l'action a chuté de 2,50% dans les échanges après les heures de bureau. La vente s'est produite en dépit d'un résultat par action plus élevé que prévu (2,30 $ contre 2,22 $). Toutefois, cela n'a pas suffi à dépasser les attentes élevées des investisseurs. Les revenus ont été légèrement inférieurs au consensus (14,97 milliards de dollars contre 15,05 milliards de dollars).

Le secteur manufacturier australien continue d'éprouver des difficultés, l'indice PMI manufacturier ayant légèrement baissé de 46,7 en septembre à 46,6 en octobre, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis plus de quatre ans. En revanche, la situation dans le secteur des services, qui représente plus de 80 % de la production économique du pays, est plus positive. L'indice PMI des services est passé de 50,5 à 50,6, les nouvelles activités commerciales ayant atteint leur plus haut niveau depuis le mois de mai.

Le rapport PMI du Japon pour l'industrie manufacturière n'a pas non plus répondu aux attentes, s'établissant à 49,0 points (les attentes étaient de 49,9 ; la lecture précédente était de 49,7), et le PMI des services était de 49,3 (précédemment 49,6). L'activité industrielle s'est contractée pour le quatrième mois consécutif et les nouvelles commandes ont diminué dans les secteurs de l'industrie manufacturière et des services.

Le rapport sur le PIB de la Corée du Sud a montré une croissance économique proche de zéro au troisième trimestre de cette année. Les données préliminaires indiquent une croissance de 0,1 %, alors que les prévisions tablaient sur 0,5 %. La croissance symbolique du PIB a été soutenue par les dépenses des consommateurs et du gouvernement.

Le pétrole (OIL.WTI) gagne 1,00 % aujourd'hui, atteignant 71,70 $ le baril, après les pertes subies hier en raison de l'augmentation des stocks après la publication du rapport de l'EIA. La hausse des prix du pétrole est due aux inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient. Mercredi, les forces israéliennes ont frappé le sud de Beyrouth.

Sur le marché des crypto-monnaies, on assiste à un léger rebond après les baisses dynamiques d'hier. Le cours du bitcoin revient à 67 300 dollars, gagnant 1,15 % aujourd'hui. L'Ethereum est en hausse de 1,30 %, à 2 550 dollars.

