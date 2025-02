Avant l'ouverture des marchés européens (25.02.2025)

Les marchés asiatiques ont globalement baissé mardi, les valeurs technologiques étant en tête des pertes avant la publication des résultats de Nvidia mercredi. Le Nikkei japonais a été le moins performant, avec une baisse de 1,23 %, tandis que le Hang Seng a chuté de 1 % en raison du recul des valeurs technologiques et que les indices de la Chine continentale ont perdu entre 0,5 et 0,9 %. Le KOSPI sud-coréen a fait preuve d'une plus grande résistance, ne reculant que de 0,49 % après la baisse des taux de la BOK.

Le sentiment technologique s'est encore détérioré à la suite d'informations selon lesquelles l'administration Trump chercherait à renforcer les contrôles de l'ère Biden sur les exportations de technologies de puces vers la Chine, en ciblant en particulier les puces Nvidia et la maintenance des équipements semi-conducteurs. Cette décision intervient après que Trump a ordonné un contrôle accru des investissements chinois dans des secteurs clés aux États-Unis, ce qui a encore tendu les relations entre les États-Unis et la Chine.

La banque centrale de Corée du Sud a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base, à 2,75 %, marquant ainsi sa troisième baisse dans un cycle d'assouplissement en cours. La BOK a considérablement abaissé ses prévisions de croissance du PIB pour 2025, de 1,9 % à 1,5 %, invoquant des inquiétudes quant à l'affaiblissement de la confiance des consommateurs et aux défis potentiels en matière d'exportation liés aux politiques tarifaires américaines.

Les prix du pétrole ont augmenté sur les marchés asiatiques, le Brent atteignant 74,59 $ et le WTI 71,06 $, gagnant 0,6 à 0,7 % après que le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions visant l'industrie pétrolière iranienne. Les mesures concernent plus de 30 entités aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et en Chine dans le cadre de la campagne de « pression maximale » de Trump visant à mettre un terme aux exportations de pétrole iranien.

Les tensions commerciales se sont intensifiées alors que Trump a réaffirmé son intention d'imposer des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada à partir du 4 mars, ce qui ajoute à l'incertitude commerciale mondiale. Le ministre australien des Finances, Jim Chalmers, rencontre le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, à Washington pour obtenir une exemption de droits de douane similaires pour l'acier et l'aluminium australiens.

L'or a approché des niveaux record, frôlant les 3 000 dollars l'once, les investisseurs recherchant des valeurs refuges dans un contexte d'escalade des tensions commerciales et d'anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale. Les rendements des bons du Trésor ont atteint de nouveaux plus bas, le rendement de référence atteignant son plus bas niveau en deux mois, à 4,377 %, tandis que les rendements à deux ans chutaient à 4,156 %.

Les actions des sociétés commerciales japonaises ont bondi de 5 à 10 % après que Warren Buffett a annoncé son intention d'augmenter les participations de Berkshire Hathaway dans ces sociétés. Les actions de Berkshire ont atteint un niveau record lundi, la valeur boursière du conglomérat s'élevant à 1 080 milliards de dollars après la publication de son rapport trimestriel sur les bénéfices le plus élevé jamais enregistré.

Les immatriculations de voitures neuves de Tesla en Europe et au Royaume-Uni ont chuté de 45,2 % en janvier par rapport à l'année précédente, la part de marché passant de 1,8 % à 1 %, le constructeur de véhicules électriques étant confronté à une concurrence accrue. Le constructeur chinois SAIC Motor a vu ses ventes bondir de près de 37 %, dépassant de loin Tesla avec une part de marché de 2,3 % dans la région.

Selon un sondage Reuters, les perspectives du secteur immobilier chinois restent sombres malgré les mesures de soutien du gouvernement. Les analystes s'attendent à ce que les prix des logements baissent de 2,5 % cette année, plus rapidement que prévu, et à ce que la croissance ne reprenne qu'en 2026. Les ventes immobilières devraient diminuer de 5,7 % cette année, tandis que les investissements devraient chuter de 7,0 %.

Les perspectives de paix entre la Russie et l'Ukraine restent incertaines malgré les récentes discussions entre les États-Unis et la Russie en Arabie saoudite. Le président Poutine a déclaré qu'une participation européenne serait nécessaire à terme, mais a insisté sur la nécessité d'établir d'abord la confiance avec Washington, suggérant qu'une résolution ne pourrait pas être trouvée aussi rapidement que l'a indiqué Trump. Poutine s'est également montré ouvert à la discussion de réductions importantes des dépenses militaires avec les États-Unis.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."