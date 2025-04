Avant l'ouverture des marchés européens (25.04.2025)

Les actions technologiques asiatiques ont enregistré des gains soutenus par les résultats solides d'Alphabet au premier trimestre. L’indice Nikkei 225 japonais a mené la hausse avec un gain de 0,4 %, suivi par le Hang Seng de Hong Kong et le KOSPI sud-coréen qui ont avancé de 0,3 %. En revanche, les indices chinois Shanghai Composite et CSI 300 sont restés stables, voire légèrement en baisse, dans un contexte de préoccupations persistantes liées à la guerre commerciale. Les marchés ont été portés par les résultats impressionnants d’Alphabet, affichant un chiffre d’affaires de 90,23 milliards de dollars (+12 % sur un an) et un bénéfice trimestriel record, entraînant une hausse de 4 % de son action après la clôture. L’inflation à Tokyo a enregistré une forte hausse, l’IPC de base atteignant 3,4 % sur un an en avril, contre 2,4 % en mars et au-dessus du consensus de 3,2 %. La progression généralisée des prix dans les services et le logement complique la décision de politique monétaire attendue la semaine prochaine par la Banque du Japon, sur fond d’incertitudes liées au commerce mondial. Toutefois, les marchés s’attendent à ce que les taux restent inchangés tant que la situation tarifaire ne sera pas clarifiée. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine envoient des signaux contradictoires alors que les deux parties envisagent des exemptions tarifaires. La Chine envisagerait, selon Bloomberg, des exemptions pour les équipements médicaux et les produits chimiques industriels américains actuellement soumis à des droits de douane de 125 %, tandis que le président Trump a laissé entendre une réduction « substantielle » des tarifs dans le cadre de potentielles négociations, tout en précisant qu’ils « ne seront pas à zéro ». Pékin a officiellement démenti le début de négociations, contrairement aux déclarations de Trump. Apple prévoit de transférer l’intégralité de la production d’iPhones destinés au marché américain en Inde d’ici fin 2026, selon le Financial Times, afin d’éviter l’exposition aux droits de douane chinois. Ce changement rapide nécessiterait un doublement de la production d’iPhones en Inde en un peu plus d’un an, un rythme nettement plus rapide que le développement de décennies d'infrastructure industrielle en Chine. Les prix du pétrole ont légèrement progressé, le Brent gagnant 0,75 % à 66,09 dollars et le WTI augmentant de 0,8 % à 63,38 dollars. Les deux indices de référence s’orientent néanmoins vers une baisse hebdomadaire d’environ 2 %, en raison des attentes d’une augmentation de la production de l’OPEP+ et des inquiétudes persistantes concernant la guerre commerciale. Plusieurs pays membres de l’OPEP+ pousseraient à accélérer les hausses de production en juin, après l’augmentation surprise de 411 000 barils par jour enregistrée en mai. Le Japon a annoncé un plan économique d’urgence pour faire face aux effets des droits de douane américains, comprenant un soutien au financement des entreprises, des subventions pour réduire le prix de l’essence de ¥10 par litre, et une prise en charge partielle des factures d’électricité pendant trois mois à compter de juillet. Le Premier ministre Ishiba a demandé à ses ministres d’aider les entreprises préoccupées par l’impact tarifaire, tandis que le ministre de l’Économie Akazawa se prépare à la deuxième série de négociations commerciales la semaine prochaine à Washington. Intel rapporte une hausse de la demande pour ses processeurs de génération précédente, tant pour les PC que les serveurs, alors que les inquiétudes économiques et tarifaires incitent les clients à « jouer la prudence » avec des options plus abordables, selon sa PDG Michelle Johnston Holthaus. Malgré des ventes du premier trimestre supérieures aux attentes, grâce à un stockage de puces avant les hausses de tarifs, Intel prévoit des résultats décevants au deuxième trimestre, ce qui a entraîné une baisse de 5 % de son action dans les échanges après clôture. L’escalade du conflit en Ukraine a eu un impact sur les marchés, après l’attaque de missiles et de drones la plus meurtrière menée par la Russie contre Kyiv depuis près d’un an, faisant au moins 12 morts. Le président Trump a directement interpellé Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux en déclarant « Vladimir, ARRÊTEZ ! » et averti que ces frappes compromettaient les négociations de paix en cours. Cette escalade a renforcé les inquiétudes sur les marchés et soutenu les prix du pétrole en raison des craintes de perturbation de l’approvisionnement énergétique. Les devises asiatiques ont reculé dans un contexte d’incertitude commerciale, le yen japonais enregistrant la plus forte baisse, de 0,7 % face au dollar, à la suite de l’inflation plus forte que prévu à Tokyo. L’indice du dollar américain a grimpé de 0,5 % après avoir reculé lors de la session précédente, reflet d’une forte volatilité liée aux commentaires du président Trump sur la Réserve fédérale et les droits de douane chinois. La plupart des devises régionales, y compris le won sud-coréen, le dollar de Singapour et le ringgit malaisien, se sont également affaiblies face au billet vert.

