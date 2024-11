Avant l'ouverture des marchés européens (25.11.2024)

La séance asiatique a enregistré des gains de plus de 1,3 % pour le Nikkei japonais et de 1,4 % pour le Kospi coréen. Cependant, les marchés chinois sont sous pression baissière aujourd'hui, avec l'indice Hang Seng qui perd 0,5 % et les indices chinois continentaux enregistrant des baisses allant jusqu'à 1 %.

Le dollar a interrompu ses récents gains ce matin, alors que les rendements des obligations ont chuté suite à la nomination de Scott Bessent, ancien directeur du fonds de George Soros, à la tête du Trésor américain. Cette annonce a fait plonger le dollar dès l'ouverture des échanges asiatiques. Toutefois, l'ampleur de ces mouvements a été limitée par la suite.

Dans sa première interview après l'élection, Bessent a déclaré que sa priorité serait de tenir les promesses de Trump en matière de réductions d'impôts, de tarifs douaniers et de réduction des dépenses, tout en maintenant le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.

Les contrats à terme suggèrent que la tendance haussière domine actuellement le sentiment avant l'ouverture des échanges de lundi. Les contrats à terme sur le DAX allemand et le Nasdaq américain sont actuellement en hausse de 0,5 %.

La Chine a maintenu son taux MLF annuel pour le deuxième mois consécutif, attendant les effets de ses mesures de relance économique.

Le comité de politique monétaire ombré de la NZIER recommande à la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) de réduire son taux directeur de 50 points de base, à 4,25 %, dans sa prochaine déclaration de politique monétaire mercredi.

Le rapport d’aujourd’hui montre que les ventes au détail en Nouvelle-Zélande ont encore chuté au troisième trimestre, enregistrant une baisse de -0,1 % en variation trimestrielle. Toutefois, cette baisse est moins importante que celle de -1,2 % enregistrée au deuxième trimestre et moins mauvaise que la baisse de -0,5 % attendue.

Ce matin, on observe également un recul des métaux précieux. L’or est en baisse de 1,4 % au moment de la rédaction de cet article, tandis que l’argent perd 1,7 %.

Le sentiment du marché des cryptomonnaies est actuellement plutôt morose. La cryptomonnaie la plus populaire reste dans la zone des 98 000 $. Volatilité visible sur le marché des changes. Source : xStation.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."