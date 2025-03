Avant l'ouverture des marchés européens (26.03.2025)

Le marché Asie-Pacifique prolonge l'incertitude des investisseurs de la séance américaine d'hier. Sur les principaux indices, nous observons de légères baisses ou des gains atones. Les indices chinois perdent entre 0,15 et 0,30 %. L'indice japonais JP225 est en baisse de 0,15 %, le SG20cash de Singapour est en hausse de 0,43 % et l'AU200.cash australien est en hausse de 0,15 %.

Les contrats à terme américains sont en légère baisse après une clôture plus faible à Wall Street hier. Les investisseurs restent prudents, dans l'attente de l'annonce des droits de douane par les États-Unis la semaine prochaine.

La devise la plus faible aujourd'hui est le yen japonais, qui perd entre 0,4 et 0,6 % par rapport aux autres devises du G10 après un discours conciliant du gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda.

Dans ses déclarations d'aujourd'hui, M. Ueda a adopté une position généralement conciliante, notant que la récente inflation « très élevée » au Japon était principalement due à des facteurs temporaires tels que la hausse des coûts d'importation et des prix des denrées alimentaires, qui devraient se résorber et ne constituent donc pas une raison de resserrer la politique monétaire.

Ueda a souligné que les taux d'intérêt pourraient être relevés si les prévisions de hausse des prix des denrées alimentaires entraînaient une nouvelle pression sur les prix.

L'indicateur de l'IPC australien pour février s'est établi à 2,4 % a/a, soit un niveau inférieur aux attentes (2,5 % a/a) et au mois précédent, et confortablement dans la fourchette cible d'inflation de 2 à 3 % de la Banque de réserve d'Australie.

Malgré la baisse de l'IPC, une baisse des taux par la RBA lors de la réunion de la semaine prochaine est peu probable, compte tenu de sa position hawkish antérieure et du fait qu'il ne s'agit pas d'un rapport trimestriel sur l'inflation, auquel la RBA accorde plus d'attention.

Le président de la Fed de Chicago, M. Goolsbee, a déclaré que l'économie américaine entrait dans une nouvelle phase, avertissant que la hausse des anticipations d'inflation à long terme pourrait devenir un problème sérieux.

Il a réitéré que les taux d'intérêt devraient être plus bas dans les 12 à 18 prochains mois, mais a noté que l'incertitude pourrait retarder les baisses de taux, rendant une approche attentiste appropriée pour le moment.

En Chine, les conseillers du Forum de Boao ont exhorté le gouvernement à accroître son soutien à la demande intérieure, en particulier la consommation de services, en soulignant que la confiance et les revenus sont des facteurs clés.

Morgan Stanley a revu à la hausse ses recommandations pour les actions chinoises, y compris les indices MSCI China et Hang Seng, en soulignant l'amélioration de la discipline des entreprises et l'augmentation des rendements pour les actionnaires.

Le président américain Trump a envoyé des signaux contradictoires dans une interview concernant les droits de douane annoncés pour le 2 avril. D'une part, Trump a suggéré des exemptions limitées pour les pays et les produits, et d'autre part, des taux potentiellement plus doux que les droits de douane réciproques.

Goldman Sachs a averti que les marchés pourraient être trop calmes au sujet des droits de douane et pourraient être surpris si les mesures s'avéraient plus sévères que prévu.

