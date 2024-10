Avant l'ouverture des marchés européens (26.09.2024)

Les indices américains ont clôturé en légère baisse hier. Cependant, dans la première partie de la journée, nous observons un rebond des contrats à terme. L'indice US500 a dépassé les 5800 points pour la première fois, gagnant 0,40 %.

La séance est également positive pour les indices de la région Asie-Pacifique. Les indices chinois sont en hausse d'environ 1,20 %, l'indice singapourien SG20cash gagne 0,50 %, l'indice australien AU200.cash gagne 0,70 % et l'indice japonais JP225 augmente de 1,00 %.

La baisse des indices boursiers américains hier a été soutenue par un fort rebond du dollar, qui a de nouveau testé la zone de soutien de près de trois ans autour de 100 points. L'indice USDIDX a gagné plus de 0,70 % en fin de journée. Aujourd'hui, l'indice du dollar est en baisse d'environ 0,10 % et se situe au niveau de 100,5000.

Les minutes de la dernière réunion de la BOJ en juillet ont été publiées aujourd'hui. Les décideurs politiques de la Banque du Japon étaient divisés sur la rapidité avec laquelle la banque centrale devrait continuer à augmenter les taux d'intérêt. Bien que la BOJ ait augmenté de manière inattendue les taux d'intérêt à court terme à 0,25 % par un vote de 7:2 lors de la réunion de juillet, elle les a maintenus inchangés lors de la réunion suivante en septembre.

Seuls deux membres du conseil d'administration ont envisagé la possibilité de nouvelles hausses de taux. Le yen japonais est l'une des devises les plus faibles aujourd'hui, bien que les baisses ne soient pas significatives. L'USDJPY est en hausse de 0,05% à 144,7000.

La Chine envisage de recapitaliser ses plus grandes banques publiques à hauteur de 1 000 milliards de yuans (142,39 milliards d'USD). Il s'agit d'une nouvelle étape du plan de relance économique annoncé en début de semaine. La recapitalisation vise à accroître la capacité des banques à soutenir l'économie en difficulté.

L'or gagne encore 0,16% à 2660 USD, et l'argent gagne 0,30% à 31,800 USD.

La gouverneure de la Réserve fédérale, Adriana Kugler, a déclaré qu'elle soutenait fermement la récente décision de la Fed de réduire le taux des fonds fédéraux de 50 points de base. Mme Kugler pense qu'il serait approprié de procéder à de nouvelles baisses de taux lors des prochaines réunions si l'inflation continue à diminuer comme prévu.

Mme Kugler a également évoqué le rapport PCE, qui sera publié vendredi. Selon elle, l'inflation devrait s'établir à 2,7 % en glissement annuel pour répondre aux attentes et continuer à progresser vers l'objectif de 2,0 %.

Le Congrès américain a adopté hier une loi visant à financer le gouvernement jusqu'en décembre et à fournir plus de 230 millions de dollars en financement d'urgence pour les services secrets. Les législateurs avaient jusqu'au 30 septembre pour adopter de nouvelles lois de financement et éviter une fermeture du gouvernement. La nouvelle législation reporte cette échéance au 20 décembre et finance le gouvernement aux niveaux actuels jusqu'à cette date.

Sur le marché des crypto-monnaies, nous assistons à une nouvelle consolidation après les gains récents. Le Bitcoin est en hausse de 0,55% à 63500 USD et reste en dessous de la zone de résistance au-dessus de 64000 USD. L'Ethereum gagne 0,80% à 2600 USD, mais c'est parce que l'Ethereum a connu les plus fortes baisses hier.

