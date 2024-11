Avant l'ouverture des marchés européens (26.11.2024)

La séance d'hier à Wall Street a été dominée par les bulls ; le DJIA et le Russell 2000 ont respectivement gagné près de 1 % et 1,5 %, bien que le Nasdaq 100 et le S&P 500 aient légèrement progressé. Aujourd'hui, cependant, les contrats de référence de Wall Street se négocient en légère baisse, à la suite d'une session plutôt faible en Asie, le Nikkei reculant de près de -1 % et le Hang Seng chinois progressant de moins de 0,1 %.

Aucune donnée macroéconomique importante (à l'exception de l'IPP japonais) n'a été publiée au cours de la session asiatique ; les marchés attendent les sentiments des consommateurs de l'indice du Conference Board américain et les données sur les ventes de logements prévues à 16h00, avec un calendrier macroéconomique européen très léger aujourd'hui. Les minutes de la dernière réunion de la Fed sont prévues à 20h00.

Le dollar américain s'apprécie légèrement, et la baisse des rendements à 10 ans sous les 4,3 % hier n'a pas provoqué de « renversement de tendance » sur l'eurodollar, qui perd à nouveau 0,15 % aujourd'hui. Donald Trump a annoncé que l'une de ses premières décisions serait d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits en provenance du Mexique et du Canada. Les analystes de Reuters s'accordent à dire que les droits de douane constitueront un problème plus important pour les secteurs de la technologie et de l'automobile.

Le pétrole reste sous la barre des 70 dollars pour le WTI et des 73 dollars pour le Brent ; les contrats ne rebondissent que légèrement aujourd'hui, après la vente d'hier causée par le quasi-accord de paix entre le Hezbollah et Israël, qui a reçu l'approbation de Netanyahu. Le représentant américain McGawre se trouve toujours au Moyen-Orient, et la paix avec le Liban devrait être le premier pas vers des négociations fructueuses avec le Hamas dans la bande de Gaza. Dans le même temps, Israël a frappé hier un itinéraire présumé de transport d'armes entre l'Iran et la Syrie. Le gaz naturel enregistre une légère hausse

Le bitcoin a momentanément testé le support à 93 000 dollars, effaçant la récente dynamique haussière, mais aujourd'hui le prix de la plus grande des crypto-monnaies a déjà rebondi à 95 000 dollars. Les crypto-monnaies plus petites n'ont pas connu de liquidation majeure entre-temps, certains projets gagnant environ 5 % ; l'Ethereum se négocie toujours autour de 3450 dollars. Les matières premières agricoles sont en perte, à l'exception du blé, qui est en légère hausse aujourd'hui sur le CBOT, en hausse de 0,5 % à 5,57 $ le boisseau

Kashkari de la Fed a indiqué que la croissance de la productivité américaine pourrait avoir augmenté le taux d'intérêt neutre de manière significative ; il considère que la « discussion » d'une réduction de 25 points de base en septembre est entièrement justifiée. Il a indiqué que la géopolitique et les tarifs douaniers constituent actuellement les plus grands risques pour les perspectives économiques. M. Goolsbee de la Fed a indiqué que les taux seraient plus bas d'ici la fin de 2025, affirmant que le taux neutre est toujours significativement plus bas que les taux actuels ; citant « l'avertissement de ne pas se concentrer sur l'inflation au cours d'un mois donné ».

Représentant du Parti démocrate japonais, M. Tamaki a mis en garde contre un resserrement monétaire excessif qui, selon lui, pourrait conduire le pays à la déflation. Entre-temps, les données récentes des entreprises japonaises indiquent des négociations salariales record. L'inflation PPI au Japon (octobre), au niveau national, a augmenté de 2,9 % en glissement annuel contre 2,5 % prévus et 2,4 % précédemment.

