Avant l'ouverture des marchés européens (27.09.2024)

Les actions asiatiques se calment un peu, après un rallye hebdomadaire impressionnant sur les marchés chinois qui ont mené la charge après que Pékin ait annoncé de vastes mesures de relance. Le Nikkei japonais est en hausse de 0,8 % aujourd'hui. L'indice chinois des valeurs vedettes est en passe de connaître sa meilleure semaine depuis 2008, en hausse de 15 % sur la semaine. L'indice Hang Seng de Hong Kong se dirige vers un gain hebdomadaire de près de 13 %, le plus important depuis 1998.

La Banque populaire de Chine a réduit le ratio des réserves obligatoires (RRR) de 50 points de base à 6,6 %, libérant ainsi environ 1 000 milliards de yuans (142 milliards de dollars) de liquidités. Elle a également abaissé les taux de prise en pension à 7 et 14 jours de 20 points de base chacun.

La Chine prévoit d'émettre des obligations souveraines spéciales d'une valeur d'environ 2 000 milliards de yuans (284 milliards de dollars) cette année dans le cadre d'un nouveau plan de relance budgétaire. Les fonds seront utilisés pour diverses mesures, notamment des subventions à la consommation et un soutien aux familles ayant plusieurs enfants.

Les matières premières liées à l'économie chinoise ont fait un bond. Le prix du minerai de fer a dépassé les 100 dollars la tonne métrique, le cuivre a franchi la barre des 10 000 dollars la tonne, l'or a atteint un nouveau record et l'argent a atteint son plus haut niveau en 12 ans.

Les prix du pétrole ont baissé pour la troisième journée et sont en passe de connaître une baisse hebdomadaire. Les contrats à terme sur le brut Brent ont gagné 0,13 % à 70,96 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut WTI ont baissé de 0,21 % à 67,53 dollars. Les pertes hebdomadaires ont été attribuées aux attentes d'une augmentation de la production de la Libye et de l'OPEP+.

La production industrielle japonaise devrait avoir baissé de 0,9% en août par rapport à juillet, en raison d'une faible demande à l'étranger et de suspensions d'usines causées par un typhon. Les données seront publiées lundi.

Les exportations de la Corée du Sud devraient avoir augmenté de 6,5 % en septembre en glissement annuel, marquant le douzième mois consécutif de croissance, mais à un rythme plus lent. Le pays devrait afficher un excédent commercial pour le 16ème mois consécutif.

L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, est attendu plus tard dans la journée. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,2 %.

Le Parti libéral démocrate au pouvoir au Japon organise un concours de leadership aujourd'hui, dont les résultats sont attendus vers 14:20 JST (08:20 BST). Le résultat pourrait influencer la politique monétaire japonaise et le yen, qui a atteint son plus bas niveau en trois semaines à 145,56 pour un dollar.

En ce qui concerne les entreprises, la production mondiale de Toyota a chuté de 11 % en août, pour le septième mois consécutif. Cette baisse a été attribuée à un typhon, à un scandale de certification au Japon et à des arrêts de production pour deux modèles de SUV aux États-Unis.

Intel et le gouvernement américain seraient sur le point de finaliser un financement direct de 8,5 milliards de dollars pour le fabricant de puces, les discussions étant à un stade avancé.

L'EURUSD est en baisse de 0,12 %, l'argent est en baisse de 0,4 % et l'or est en baisse de 0,16 %, actuellement proche d'un nouveau plus haut historique. Le marché des crypto-monnaies est en hausse avec des gains récents ; actuellement, le Bitcoin est en hausse de 0,33% aujourd'hui et l'Ethereum se négocie presque 0,23% plus haut.

