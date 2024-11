Avant l'ouverture des marchés européens (27.11.2024)

Les indices de la région Asie-Pacifique sont mitigés. Les indices chinois gagnent entre 0,90 et 1,20 %. Au Japon, l'indice Nikkei 225 est en baisse de 0,65% à 38 060 points, tandis que les contrats à terme SG20cash de Singapour sont en hausse de 0,07%.

Sur le marché des changes, le yen japonais et le dollar néo-zélandais sont les plus gros gagnants de la première partie de la journée, suite à la décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt. Le dollar américain se consolide sans changement significatif, tandis que la paire USD/JPY est en baisse de 0,55% à 152,2000.

Le dollar néo-zélandais se comporte bien aujourd'hui malgré la décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) de réduire le taux officiel de 50 points de base à 4,25 %, comme prévu. La banque a également indiqué qu'une autre réduction de 50 points de base suivrait en février.

Cela peut refléter la surprise des investisseurs face au rythme moins agressif des réductions de taux, car il y avait eu des spéculations sur une réduction de 75 points de base avant l'annonce.

En outre, le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a prévenu que les coûts d'emprunt internationaux élevés signifiaient que les détenteurs de prêts hypothécaires pourraient devoir ajuster leurs attentes concernant les taux d'intérêt exceptionnellement bas. Au cours de la conférence de presse, M. Orr a répondu à l'idée fausse selon laquelle les prévisions de la RBNZ suggèrent un ralentissement du rythme des baisses de taux.

Il a souligné que les projections de la RBNZ sont cohérentes avec les hypothèses précédentes. M. Orr a également indiqué qu'il s'attendait à une plus grande volatilité des prix en raison de facteurs géopolitiques, faisant indirectement référence aux politiques tarifaires de Donald Trump.

L'or est en hausse de 0,45% dans la première moitié de la journée, s'échangeant à 2 645 $ l'once, tandis que l'argent est en hausse de 0,62%, s'échangeant à 30,60 $ l'once.

Le pétrole brut WTI est en baisse de 0,30% aujourd'hui à 68,70 dollars le baril.

Sur le marché des crypto-monnaies, il y a un léger rebond après les fortes baisses d'hier. Le Bitcoin est en hausse de 1,35 % à 93 200 $, tandis que l'Ethereum enregistre des gains plus importants, en hausse de 3,00 % à 3 425 $. La correction actuelle depuis le pic du bitcoin est déjà proche de 10 % à son point le plus bas.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."