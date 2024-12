Avant l'ouverture des marchés européens (27.12.2024)

Les marchés asiatiques ont légèrement progressé, le Japon étant en tête des gains, le Nikkei ayant bondi de 2,1 % à la suite de données sur l'inflation plus élevées que prévu à Tokyo. Les actions chinoises ont légèrement progressé, le CSI 300 augmentant de 0,4 %, tandis que le KOSPI de la Corée du Sud a chuté de plus de 1,5 % en raison de l'agitation politique entourant le vote de destitution du président par intérim Han Duck-soo.

L'indice de référence de Tokyo s'est accéléré à 2,4 % en décembre, contre 2,2 % en novembre, entretenant les attentes d'une hausse des taux de la BOJ. Certains décideurs de la BOJ ont vu les conditions s'aligner pour une action à court terme, l'un d'entre eux prédisant une action « dans un avenir proche », bien que les opinions soient restées divisées sur le calendrier, compte tenu des incertitudes entourant les politiques du nouveau président Trump.

Le yen japonais s'est renforcé après que le ministre des Finances Kato a réitéré ses avertissements contre les mouvements excessifs de devises, avec une baisse de 0,3 % de l'USD/JPY à 157,59. L'indice du dollar s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux en deux ans, maintenant la plupart des devises asiatiques sous pression. L'USD/INR a atteint de nouveaux records au-dessus de 85,7.

Les bénéfices industriels de la Chine ont diminué de 7,3 % en glissement annuel en novembre, ce qui représente une amélioration par rapport à la baisse de 10 % enregistrée en octobre, mais reste sur la voie de la pire performance annuelle depuis 2000. La Banque mondiale a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la Chine en 2024, à 4,9 %, tout en mettant en garde contre les vents contraires persistants dus à la faible confiance des ménages et aux défis du secteur immobilier.

Les prix du pétrole sont restés stables, le Brent s'établissant à 72,76 dollars et le WTI à 69,61 dollars, en passe de réaliser des gains hebdomadaires modestes grâce aux espoirs de relance de la Chine. Les données de l'API ont montré que les stocks de brut américains ont diminué de 3,2 millions de barils la semaine dernière, le rapport de l'EIA étant attendu plus tard vendredi. Sinopec prévoit que la consommation de pétrole de la Chine atteindra son maximum en 2027.

L'or est resté stable autour de 2 633 dollars dans un contexte de fin d'année, mais reste sur la voie d'un gain hebdomadaire de 0,3 %. Le métal précieux a bondi d'environ 28% en 2024, sa plus forte performance annuelle depuis 2011. L'argent est resté stable à 30,38 dollars tandis que le platine est resté inchangé à 954,50 dollars.

Le prix du cuivre a augmenté de 0,5 % à 9 008,50 $ après que les fonderies chinoises aient réduit de 28,6 % les frais de traitement du premier trimestre 2025, reflétant les pénuries de concentrés. Cependant, les gains ont été limités par la force du dollar. Le minerai de fer est passé sous la barre des 100 dollars la tonne pour la première fois en cinq semaines en raison des inquiétudes concernant la croissance chinoise.

Le bitcoin s'est stabilisé autour de 96 000 dollars après avoir reculé par rapport à ses récents sommets, les traders prenant leurs bénéfices à la veille de l'expiration d'une importante série d'options. Plus de 14 milliards de dollars d'options sur le bitcoin et 3,8 milliards de dollars d'options sur l'ethereum devraient expirer vendredi, ce qui pourrait accroître la volatilité du marché.

BYD a fait l'objet d'une controverse au Brésil après que les autorités du travail ont identifié un trafic d'êtres humains impliquant des travailleurs chinois sur le site de construction de son usine. L'incident a suscité de rares critiques en Chine à l'encontre de BYD et a soulevé des inquiétudes quant à l'expansion mondiale rapide du fabricant de véhicules électriques dans un contexte de surveillance accrue.

