Avant l'ouverture des marchés européens (28.02.2025)

Les marchés asiatiques s'effondrent vendredi, le Nikkei 225 du Japon chute de 3,2 % à son plus bas niveau depuis mi-septembre, tandis que le KOSPI de la Corée du Sud plonge de 3,1 %.

La vente massive a suivi la forte baisse de Nvidia à Wall Street, malgré des résultats meilleurs que prévu, les investisseurs se concentrant sur les préoccupations relatives à la marge bénéficiaire. Les actions de SoftBank ont chuté de 5,3 %, Tokyo Electron a baissé de 5,1 %, tandis que Samsung Electronics et SK Hynix ont perdu respectivement 2,2 % et 4,7 %.

Trump a réaffirmé ses projets de tarifs douaniers, confirmant que les droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada entreront en vigueur le 4 mars, accompagnés d'une taxe supplémentaire de 10 % sur les produits chinois. Cela survient à quelques jours de l'ouverture du Congrès national du peuple chinois la semaine prochaine, où les analystes s'attendent désormais à l'annonce de nouvelles mesures de relance. Les menaces de tarifs ont fait chuter des devises sensibles au commerce, comme le dollar australien (-0,4 %) et le won sud-coréen (-0,7 %).

L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 2,6 % vendredi, mais reste sur le point de gagner près de 15 % en février, soutenu par l'enthousiasme des investisseurs autour des avancées de l'IA DeepSeek. Malgré les préoccupations liées aux tarifs américains, les actions technologiques chinoises ont bondi, avec les actions d'Alibaba en hausse de 48 % et celles de Xiaomi augmentant de plus de 37 % ce mois-ci. DeepSeek, considéré comme comparable aux principaux acteurs comme OpenAI, a renforcé la confiance dans les capacités technologiques de la Chine.

Le marché immobilier japonais s'est encore affaibli, avec une baisse des mises en chantier de 4,6 % en janvier par rapport à l'année précédente, une accélération par rapport à la baisse de 2,5 % de décembre et dépassant les prévisions de marché d'une chute de 2,6 %. Cela marque le neuvième mois consécutif de contraction et le rythme le plus rapide depuis août. Parallèlement, les prix à la consommation de base à Tokyo ont augmenté de 2,2 % en janvier par rapport à l'année précédente, ralentissant par rapport à l'augmentation de 2,5 % de janvier, mais restant au-dessus de l'objectif de 2 % de la Banque du Japon.

Les prix du pétrole ont reculé pendant les échanges asiatiques, avec le Brent en baisse de 0,4 % à 73,30 $ et le WTI en baisse de 0,4 % à 69,70 $ le baril. Les deux indices de référence sont en route pour leur première baisse mensuelle depuis novembre, les menaces tarifaires de Trump et les inquiétudes concernant la croissance économique mondiale ayant éclipsé les préoccupations relatives aux perturbations de l'offre dues aux sanctions contre le Venezuela et à la campagne de "pression maximale" de l'Iran. L'OPEP+ délibère actuellement sur la poursuite ou non de l'augmentation de la production prévue en avril.

Le dollar américain s'est renforcé face à la plupart des devises, les traders attendant la publication de l'indice des prix PCE plus tard dans la journée, qui pourrait influencer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. L'indice du dollar a augmenté de 0,1 % pendant les échanges asiatiques, tandis que la plupart des devises asiatiques ont prolongé leur baisse. Le yen japonais a inversé cette tendance, en hausse de 0,2 % à 149,60 contre le dollar, soutenu par les données d'inflation de Tokyo et les attentes de hausse des taux par la BoJ.

Le Bitcoin a chuté sous les 80 000 $ pour la première fois depuis novembre, tombant jusqu'à 5 % à 79 650 $ pendant les échanges asiatiques. La cryptomonnaie a perdu un quart de sa valeur marchande depuis la mi-décembre, lorsqu'elle avait atteint 108 000 $, l'enthousiasme pour les politiques cryptographiques de l'administration Trump s'amenuisant. L'Ether a également chuté de près de 6 % pour atteindre un plus bas de 13 mois à 2 149 $, la confiance des investisseurs ayant également été ébranlée par un piratage récent de 1,5 milliard de dollars chez l'exchange Bybit.

La production manufacturière de la Thaïlande a diminué moins que prévu en janvier, enregistrant une baisse de 0,85 % en glissement annuel, contre une prévision de -2,55 %. Bien que cela marque le sixième mois consécutif de contraction sur une base annuelle, la production a augmenté de 8,7 % par rapport à décembre. Le ministère de l'Industrie a maintenu ses prévisions de croissance de la production pour 2025 entre 1,5 % et 2,5 %, citant les mesures de relance gouvernementales, la hausse des exportations, le tourisme et la récente baisse des taux d'intérêt de la banque centrale.

