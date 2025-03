Avant l'ouverture des marchés européens (28.03.2025)

La séance de trading d'hier a été marquée par des baisses sur les principaux indices, alors que le S&P 500 se rapproche de la clôture de son trimestre le plus faible depuis 2023.

Les contrats à terme sur indices américains affichent des gains modestes d'environ 0,1 %, mais le VIX augmente également en parallèle, ce qui indique que l'ampleur et la durabilité de tout rebond restent incertaines.

Les actions des constructeurs automobiles, dont Ford et GM, ont enregistré de fortes pertes, car elles pourraient être affectées par une augmentation significative des coûts de production et des pièces due aux droits de douane.

Aujourd'hui, le marché se concentrera principalement sur la publication des données d'inflation PCE des États-Unis pour février, prévue à 13h30. Plus tard, à 15h00, nous recevrons le dernier relevé de la confiance des consommateurs et des anticipations d'inflation de l'Université du Michigan.

L'or profite de l'incertitude liée aux droits de douane et à l'économie, progressant de plus de 0,8 % à 3 085 $ l'once et atteignant un nouveau record historique.

Le dollar américain s'apprécie légèrement, tandis que l'EUR/USD recule de 0,1 % à 1,078. L'USDJPY chute de près de 0,3 % alors que l'inflation japonaise à Tokyo (pour mars) s'est avérée plus élevée que prévu, à 2,4 % contre 2,2 % prévu et 2,2 % précédemment.

La volatilité sur le marché des matières premières énergétiques reste très faible ; le pétrole et le gaz naturel se négocient presque à l'équilibre. Parmi les matières premières agricoles, les contrats à terme sur le blé sont ceux qui ont le plus baissé, chutant de plus de 0,6 %.

Le sentiment sur le marché des crypto-monnaies est faible : le Bitcoin est en baisse de 1,5 %, revenant à 85 500 dollars. Les crypto-monnaies telles que Polygon, Sandbox et Gala chutent de plus de 7 %.

Thomas Barkin, de la Réserve fédérale, a souligné que la Fed devrait attendre que l'incertitude concernant l'économie et l'inflation se dissipe avant d'agir (par exemple, en ajustant les taux d'intérêt).

Parallèlement, Susan Collins de la Fed a déclaré que les perspectives actuelles en matière d'inflation et de croissance économique sont devenues beaucoup plus complexes et difficiles. Elle a également noté que les risques d'inflation restent orientés à la hausse et a estimé que les droits de douane entraîneront presque certainement une hausse de l'inflation à court terme.

Le Canada a annoncé qu'il réagirait aux droits de douane américains. Le Royaume-Uni a publié une déclaration similaire, soulignant qu'il reste ouvert aux discussions avec l'administration Trump.

