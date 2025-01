Avant l'ouverture des marchés européens (29.01.2025)

Les indices de la région Asie-Pacifique se négocient principalement en territoire positif. L'indice CH50cash gagne 0,60 %, tandis que les autres indices chinois ne sont pas cotés aujourd'hui. La Chine célèbre le Nouvel An lunaire, qui durera jusqu'au 4 février. Par conséquent, les marchés financiers de cette région resteront fermés.

Le marché boursier japonais se négocie sans grand changement. L'indice JP225 est en hausse de 0,03% à 39 400 points. L'indice singapourien SG20cash gagne 0,70 %, tandis que l'indice australien AU200cash progresse de 0,25 %.

Les contrats à terme sur les indices européens laissent présager une ouverture mitigée de la séance au comptant. L'indice allemand DAX est en hausse de 0,08% et reste au-dessus de 21 600 points, l'indice UK100 est en baisse de 0,06%, tandis que l'indice européen EU50 gagne 0,65%.

L'événement le plus important de la journée est sans aucun doute la décision du FOMC sur les taux d'intérêt aux États-Unis et la conférence de presse de Jerome Powell.

Le dollar s'affaiblit en début de journée et reste l'une des devises les plus faibles du G10 avec le dollar australien (suite aux faibles chiffres de l'inflation CPI en Australie). L'indice USDIDX est en baisse de 0,10 % au moment de la publication, s'échangeant à 107,6000 points, tandis que l'EURUSD est en hausse de 0,12 % à 1,0440. Parmi les devises les plus fortes figurent le yen japonais et la livre sterling.

L'inflation des consommateurs en Australie a augmenté de 2,4 % en glissement annuel au quatrième trimestre, marquant le rythme le plus lent depuis le début de l'année 2021. La lecture a été légèrement inférieure aux attentes de 2,5% d'une année sur l'autre et en baisse par rapport à 2,8% d'une année sur l'autre au trimestre précédent. L'indice IPC a augmenté de 0,2 % en glissement trimestriel, en dessous des attentes de 0,3 % en glissement trimestriel.

La baisse des coûts du logement a contribué à ralentir l'inflation de base, ouvrant la voie à une réduction des taux d'intérêt dès le mois prochain. Les marchés évaluent actuellement à près de 80 % la probabilité que la Reserve Bank of Australia réduise le taux d'escompte de 25 points de base lors de sa prochaine réunion le 18 février.

Plus tôt dans la journée, nous avons également reçu le procès-verbal de la réunion de décembre de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt. Il est possible que les taux d'intérêt augmentent encore, car l'inflation dépasse l'objectif de 2 % et la croissance des salaires augmente. Les membres du Conseil s'attendent à ce que les entreprises continuent à augmenter les salaires, conformément aux prévisions économiques de la BOJ. La BOJ a maintenu ses taux d'intérêt au même niveau en décembre (0,25 %), mais les a relevés à 0,5 % en janvier. Le gouverneur Ueda a annoncé de nouvelles hausses de taux, mais n'a donné que peu d'indications sur le calendrier et le rythme. On estime que le taux d'intérêt nominal neutre au Japon se situe dans une fourchette de 1 % à 2,5 %, de nombreux analystes privilégiant un niveau autour de 1 %. Si le taux d'intérêt s'approche du taux neutre, la BOJ pourrait être contrainte de ralentir les hausses de taux afin d'évaluer l'impact sur l'économie.

Le pétrole brut WTI connaît une légère baisse aujourd'hui, de 0,30 % à 73,70 $ le baril.

Sur le marché des crypto-monnaies, nous observons une reprise après les baisses d'hier vers la fin de la journée lorsque le Bitcoin a re-testé les niveaux autour de 100 000 $. Au moment de la publication, le bitcoin est en hausse de 1,10 % à 102 300 $. L'Ethereum est en hausse de 1,90 % à 3 130 $.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."