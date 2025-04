Avant l'ouverture des marchés européens (29.04.2025)

Résultats des élections au Canada — Le Parti libéral de Mark Carney a remporté les élections au Canada, mais ne formera qu'un gouvernement minoritaire. Le scrutin serré a initialement renforcé le dollar canadien (CAD). Cependant, une fois qu'il est apparu clairement que Carney n'obtiendrait pas la majorité, le CAD a commencé à baisser.

À l'heure actuelle, les libéraux ont été élus dans 164 circonscriptions électorales, suivis par les conservateurs avec 147 sièges, le dépouillement des votes étant toujours en cours.

Carney prend ses fonctions alors que le Canada est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis et que la Banque du Canada a récemment suspendu ses baisses de taux d'intérêt. Le mandat de Carney commence à un moment critique pour le Canada.

Les droits de douane agressifs imposés par Trump ont déplacé le centre des préoccupations des élections canadiennes vers les questions de souveraineté et le sentiment anti-américain. Mark Carney, qui remplace Justin Trudeau, a fait campagne sous le slogan de la protection de l'indépendance économique du Canada. Les droits de douane imposés par le Canada sur 60 milliards de dollars de produits américains reflètent l'intensification des tensions. Les relations commerciales resteront un enjeu majeur pour le gouvernement Carney.

Trump prévoit de renoncer à l'imposition de nouveaux droits de douane sur les importations automobiles existantes et d'alléger les droits sur les pièces automobiles fabriquées aux États-Unis. Il devrait annoncer ces changements lors d'un rassemblement près de Detroit dans la journée.

Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, prévient que le déclin du système commercial et financier centré sur les États-Unis a déjà commencé et qu'il sera difficile de l'arrêter. Les chaînes d'approvisionnement mondiales et les flux d'investissement sont en train d'être redessinés en réponse aux guerres tarifaires. M. Dalio affirme que le rôle des États-Unis en tant qu'acheteur et emprunteur mondial devient insoutenable. La démondialisation s'accélère, avec de graves conséquences pour les économies et les investisseurs.

Le Royaume-Uni et l'Union européenne se préparent à signer une déclaration officielle promouvant le « libre-échange et l'ouverture commerciale », s'opposant directement aux politiques protectionnistes de Trump. Le projet souligne la construction d'un « nouveau partenariat stratégique » entre Londres et Bruxelles. Cette initiative suggère un resserrement des liens économiques après le Brexit. Il s'agit d'une réponse géopolitique significative aux menaces tarifaires des États-Unis.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."