Avant l'ouverture des marchés européens (29.10.2024)

Les marchés asiatiques ont évolué de manière contrastée, avec les actions japonaises en tête. Le Nikkei 225 et le TOPIX ont respectivement progressé de 1 % et de 0,9 %, malgré les incertitudes politiques liées à la perte de la majorité parlementaire de la coalition au pouvoir au Japon. Nippon Paint Holdings a bondi de 24 % suite à l'annonce de l'acquisition d'AOC. Le yen japonais s'est stabilisé après de fortes pertes, alors que le ministre des Finances, M. Kato, a averti que les autorités surveillent de près la volatilité de la devise. Cette instabilité politique a renforcé les attentes de dépenses fiscales accrues et d'une capacité limitée de la Banque du Japon (BOJ) à augmenter ses taux. La majorité des marchés asiatiques sont restés stables en attendant les résultats des grandes entreprises technologiques. L'indice CSI 300 et le Shanghai Composite en Chine ont tous deux reculé de 0,1 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,3 %. Le KOSPI sud-coréen a chuté de 0,3 %, et l’ASX 200 australien a gagné 0,5 %. Les contrats à terme de Wall Street sont restés stables pendant les échanges en Asie, alors que les marchés attendent les résultats financiers des géants de la tech. Alphabet publiera ses résultats aujourd'hui, suivi de Meta et Microsoft demain, avec Apple et Amazon attendus jeudi. Les prix de l'or ont à nouveau approché des sommets records, augmentant de 0,4 % pour atteindre 2 753,60 $ l'once, la demande de valeurs refuges étant stimulée à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Les récents sondages montrent une course serrée entre Trump et Harris. Les prix du pétrole se sont stabilisés après une chute de 6 % lundi, avec le Brent à 70,92 $ et le WTI à 67,45 $. Les marchés ont perçu la frappe israélienne sur l'Iran durant le week-end comme ciblée et peu susceptible de dégénérer, tandis que les inquiétudes sur la demande persistent. Le Bitcoin a poursuivi sa bonne performance, gagnant 1,8 % pour atteindre 71 000 $, tandis qu'Ethereum a également progressé de 2 %. Les prix des logements à Hong Kong ont baissé pour le cinquième mois consécutif en septembre (-1,7 % en glissement mensuel). Les analystes anticipent un rebond prochain du marché, à la suite de récentes mesures de soutien. Événements à surveiller : Les données sur le PIB américain du troisième trimestre (jeudi), l’indice des prix PCE et les emplois non agricoles (vendredi), les données PMI de la Chine (jeudi), et la réunion de la politique monétaire de la Banque du Japon cette semaine. Les relations entre les États-Unis et Taïwan demeurent un point focal après l'arrivée d'un haut diplomate américain à Taipei. Les récentes déclarations de Trump sur l'industrie des semi-conducteurs et les besoins de défense de Taïwan ont suscité des inquiétudes, entraînant une baisse de plus de 2 % des actions de TSMC.

