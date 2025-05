Avant l'ouverture des marchés européens (30.04.2025)

En première partie de journée dans la région Asie-Pacifique, on observe des mouvements modestes sur les indices boursiers. Sur le marché chinois, les variations des indices se limitent à une fourchette de -0,60 % à 0,00 %. L'indice japonais JP225 est en baisse de 0,20 %, AU200.cash est stable dans ses échanges et le SG20cash de Singapour est en baisse de 0,25 %. Les contrats à terme sur indices américains CFD affichent des baisses comprises entre 0,45 et 0,55%.

SMCI, un fabricant de semi-conducteurs, a publié des données financières préliminaires pour le trimestre écoulé. La société a revu à la baisse ses prévisions de revenus et de bénéfices par action, invoquant des retards dans les décisions des clients et des problèmes de stocks. Elle a également fait état de marges brutes plus faibles. L'action de la société a chuté de 15 % dans les échanges après les heures de bureau et a contribué à la vente de Nvidia et d'autres sociétés du secteur.

Le secrétaire américain au Trésor, M. Bessent, a confirmé que M. Trump devait encore approuver personnellement 18 accords commerciaux majeurs. Il a souligné qu'aucun d'entre eux n'avait encore été finalisé. Ses commentaires suggèrent que l'implication de Trump ralentit les progrès et que les marchés pourraient fixer prématurément le prix de la conclusion de ces accords.

Le président Trump a félicité le Premier ministre canadien Mark Carney pour sa victoire électorale. Les deux dirigeants ont souligné leur volonté de coopérer en tant que nations souveraines. Ils prévoient de se rencontrer en personne prochainement.

L'inflation en Australie pour le premier trimestre 2025 est ressortie légèrement supérieure aux attentes - l'indice CPI était de 2,4% a/a. Malgré cela, les données soutiennent les attentes d'une réduction des taux lors de la réunion de la Banque de réserve d'Australie des 19 et 20 mai. Cependant, la RBA pourrait éviter d'envoyer un message très dovish en raison de l'incertitude économique mondiale. Le dollar australien a légèrement augmenté après la publication des données.

Le PMI manufacturier officiel de la Chine a chuté à 49,0 en avril (prévisions 49,8, précédent 50,5). Dans le même temps, le PMI Caixin, qui se concentre sur les petits exportateurs privés, est resté en zone d'expansion à 50,4. Cette divergence souligne la résistance des petits exportateurs malgré la pression tarifaire croissante. Les commandes à l'exportation ont chuté au rythme le plus rapide depuis juillet 2023.

L'économiste en chef de Goldman Sachs s'attend à une baisse continue de 5 % de la valeur du dollar, ce qui aggraverait l'inflation mais soutiendrait les exportations. Le ralentissement économique aux États-Unis pourrait affaiblir davantage le dollar.

La production industrielle au Japon en mars 2025 a baissé de 1,1% m/m (prévisions -0,5% m/m, précédent 2,3% m/m). Les ventes au détail ont augmenté de 3,1 % a/a, mais n'ont pas répondu aux attentes. Les responsables ont souligné la faiblesse de la production de véhicules et les inquiétudes concernant les droits de douane américains. Néanmoins, la Banque du Japon devrait laisser sa politique monétaire inchangée lors de sa réunion du 30 avril au 1er mai.

