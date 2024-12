Avant l'ouverture des marchés européens (30.12.2024)

Les indices de la région Asie-Pacifique affichent un sentiment mitigé. Les indices chinois se négocient sans changement significatif. L'indice japonais Nikkei 225 est en baisse de 0,44% à 39 900 points, les contrats à terme SG20cash de Singapour perdent 0,47%, et le AU200.cash australien s'échange en baisse de 0,16%.

Sur le marché des changes, en première partie de journée, ce sont les dollars néo-zélandais et australien qui progressent le plus. Les hausses sont comprises entre 0,3 % et 0,5 %. En revanche, le yen japonais fait partie des devises qui perdent le plus. Les pertes se limitent à 0,3 % à 0,6 %.

L'activité du secteur manufacturier japonais a diminué en décembre à un rythme plus lent. L'indice PMI manufacturier de la banque Jibun s'est établi à 49,6, alors que les attentes étaient de 49,5. Le déclin du secteur manufacturier national a été plus lent qu'en novembre, lorsque l'indice PMI était de 49,0. Ce résultat marque également une amélioration par rapport au chiffre préliminaire de 49,4.

Le président de la Banque populaire de Chine (PBoC), Pan Gongsheng, a déclaré dans un communiqué que la politique monétaire actuelle de la banque laissait une marge de manœuvre pour des réductions supplémentaires. Dans le même temps, M. Gongsheng a noté que des réductions trop agressives devraient être évitées, car la dévaluation du yuan reste un sujet de préoccupation. Le taux moyen de réserves obligatoires des banques chinoises se situe actuellement autour de 6,6 %.

L'ancien président américain Jimmy Carter est décédé dimanche après-midi à l'âge de 100 ans à son domicile de Plains. M. Carter a été président des États-Unis du 20 janvier 1977 au 20 janvier 1981. En règle générale, le président américain en exercice déclare un jour de deuil national à la suite du décès d'un ancien président, au cours duquel la plupart des fonctionnaires fédéraux sont mis en congé et les marchés boursiers et obligataires sont fermés. Cette journée a généralement lieu 5 à 7 jours après le décès du président, soit, dans ce cas, entre le 3 et le 7 janvier.

Le président de la Banque nationale d'Autriche et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, Robert Holzmann, a suggéré dans une interview que la Banque centrale européenne pourrait envisager de retarder la prochaine baisse des taux d'intérêt. Il a cité des facteurs tels que la hausse des prix de l'énergie et la dépréciation potentielle de l'euro comme raisons de ce report.

Sur le marché des crypto-monnaies, un léger rebond est observé après les baisses du week-end. La plupart des capitaux se dirigent vers l'Ethereum (+1,90 %) et les altcoins (+1,10 %), tandis que le bitcoin gagne à peine 0,10 % pour atteindre 93 700 dollars.

La domination du bitcoin chute aujourd'hui à 57,70 %, en recul par rapport aux 59,90 % atteints le 20 décembre lors de la dernière correction du marché des crypto-monnaies.

