Avant l'ouverture des marchés européens (31.01.2025)

Les indices de la région Asie-Pacifique se négocient principalement dans un climat positif. L'indice CH50cash gagne 1,50 %, tandis que l'indice JP225 est en hausse de 0,30 % à 39 650 points. L'indice singapourien SG20cash augmente de 1,50 %, tandis que l'indice australien AU200cash est en baisse de 0,20 %.

Les contrats à terme pour les indices européens indiquent une ouverture en hausse pour la séance au comptant. L'indice allemand DAX gagne 0,06 % et se maintient au-dessus de 21 800 points. L'indice britannique UK100 est en hausse de 0,02%, et l'indice européen EU50 augmente de 0,05%.

L'événement le plus important de la journée est la publication de la mesure de l'inflation préférée de la Fed, l'indice PCE américain. Les attentes suggèrent que la mesure de base restera inchangée à 2,8 % en glissement annuel, tandis que la mesure globale devrait augmenter de 2,6 % à 2,8 % en glissement annuel.

En première partie de journée, les dollars néo-zélandais et australien sont les devises les plus fortes parmi les devises du G10, tandis que le yen japonais est la plus faible.

L'indice des prix à la production (PPI) du quatrième trimestre en Australie est ressorti à +0,8 % en glissement trimestriel, en dessous des attentes de +1,0 % et de la lecture précédente de +0,9 %. Le rapport sur l'IPP s'aligne sur les attentes des premières réductions de taux par la Banque de réserve d'Australie (RBA). Les quatre plus grandes banques australiennes prévoient actuellement une réduction des taux de la RBA en février.

L'inflation à la consommation à Tokyo a augmenté de 2,5 % en glissement annuel en janvier, ce qui est conforme aux attentes (2,5 %) et légèrement supérieur à la lecture de décembre (2,4 %). Cela soutient le plan de la Banque du Japon pour de nouvelles augmentations des taux d'intérêt.

Le taux de chômage au Japon s'est établi à 2,4 % en décembre, soit moins que les 2,5 % attendus et moins que les 2,5 % du mois précédent. Le ratio emploi/demandeur d'emploi était de 1,25, ce qui signifie qu'il y avait 125 offres d'emploi pour 100 demandeurs d'emploi.

Les ventes au détail japonaises ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel en décembre 2024, marquant le 33e mois consécutif de croissance. Les données ont dépassé les attentes de 3,1 % en glissement annuel et la lecture précédente de 2,8 % en novembre.

La production industrielle japonaise a augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre en décembre, mais a diminué de 1,1 % d'une année sur l'autre.

Les données macroéconomiques du Japon sont apparues assez solides, soutenant le scénario de nouvelles hausses des taux d'intérêt, avec une inflation plus élevée à Tokyo et des données solides sur les ventes au détail. Toutefois, le sentiment des investisseurs a finalement été influencé par une déclaration du gouverneur de la Banque du Japon (BOJ) au Parlement. M. Ueda a déclaré que l'inflation était principalement due à des facteurs liés aux coûts, qui devraient s'atténuer dans le courant de l'année.

Il a également déclaré que la Banque du Japon continuerait à relever les taux d'intérêt si l'économie évoluait conformément aux prévisions et estime que les marchés comprennent cette orientation de la politique monétaire.

La plupart des investisseurs s'attendent à ce que le prochain débat sur les hausses de taux ait lieu au plus tôt en juillet. Actuellement, la probabilité d'une nouvelle hausse des taux est de 72 % pour ce mois.

