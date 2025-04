Avant l'ouverture des marchés européens (31.03.2025)

Wall Street a clôturé la séance de vendredi sur des pertes importantes (S&P 500 : -2 %, DJIA ( Dow Jones Industrial Average) : -1,7 %, Nasdaq : -2,7 %, Russell 2000 : -2,05 %).

Ce sentiment négatif s'explique par une inflation sous-jacente plus élevée que prévu, un indice de confiance des consommateurs au plus bas et des inquiétudes croissantes concernant les « contre-tarifs » que Donald Trump devrait annoncer le 2 avril.

Les marchés d'Asie et du Pacifique ont ouvert la nouvelle semaine sur une vague de ventes ( indice HSCEI : -1,5 %, indice Shanghai SE Composite : -1 %, indice Nikkei 225 : -4 %, indice Kospi : -2,9 %, indice S&P/ASX200 : -1,5 %) en raison des craintes liées aux conséquences de la guerre commerciale.

L'indice MSCI Asie-Pacifique (-2 %) est principalement pénalisé par les actions des géants asiatiques de la technologie : TSMC, Samsung, Tencent et Alibaba.

Les actions des constructeurs automobiles publics chinois (Dongfeng Motor : +6 %, Changan Auto : +2 %) font figure d'exception, après l'annonce par le gouvernement de plans de fusion et de restructuration dans le secteur.

La production industrielle au Japon est en proie à la stagnation. L'indice n'a augmenté que de 0,3 % en glissement annuel (prévision : 1,2 %, précédemment : 2,2 %), tandis que sur une base de variation mensuelle, nous observons un rebond supérieur aux attentes après un mois de janvier très faible (2,5 %, prévision : 2 %, précédemment : -1,1 %).

Les PMI chinois de mars ont été légèrement supérieurs aux attentes. Le PMI des services s'est établi à 50,8 (prévision : 50,6), tandis que l'indice manufacturier s'est établi à 50,5 (prévision : 50,4).

Sur le marché des changes : le dollar prolonge sa correction de vendredi ( USDIDX : -0,2 %), le yen japonais domine les gains du G10, bénéficiant des inquiétudes sur les droits de douane et des mouvements du dollar ( USDJPY : -0,57 %), et l' EURUSD s'élève au-dessus de 1,08 (+0,12 %).

L'or ne montre aucun signe de ralentissement, augmentant de 0,9 % à 3 111 $ l'once, tandis que l' argent renoue avec les gains (+0,6 % à 34,32 $ l'once).

Le pétrole perd du terrain face aux menaces de Trump d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays importateurs de pétrole russe si Poutine ne coopère pas aux efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. ( Brent : -0,3 %, WTI : -0,5 %).

Les plus grandes crypto-monnaies poursuivent leur baisse : le Bitcoin perd 0,5 % à 82 115 $, l' Ethereum chute de 0,3 % à 1 808 $, tandis que Solana (+2 %) et Polygon (+1 %) se trade dans le vert.

Les principales données macroéconomiques d'aujourd'hui comprendront les ventes au détail en Allemagne et les rapports régionaux sur les PMI aux États-Unis.

