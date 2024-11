Avant l'ouverture des marchés européens (31.10.2024)

Malgré les solides résultats trimestriels de Microsoft et de Meta Platforms, les contrats des indices américains ont perdu du terrain après la cloture ; le Nasda100 a perdu 0,8% et le S&P 500 a perdu plus de 0,3%. Les prévisions de revenus de Meta pour le quatrième trimestre ont déçu les attentes des analystes et les cotations d'avant marché suggèrent une baisse d'environ 2,5% de l'action. Microsoft, en revanche, gagne 1% ; l'entreprise a battu les prévisions du marché et a présenté une croissance de plus de 30% de son chiffre d'affaires dans le nuage Azure.

L'action de Robinhood perd 10% après un rapport terne ; l'entreprise n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfices, tandis que Microstrategy perd également 8%. Les actions de Starbucks ne chutent que légèrement, de 1 %, après des résultats décevants. La société a indiqué une baisse de 9% des ventes comparables, de 14 % en Chine et de 6% aux États-Unis. Toutefois, la faiblesse des résultats était attendue et n'a pas surpris Wall Street. Amazon publiera ses résultats après la séance d'aujourd'hui.

La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 0,25%, conformément aux prévisions des marchés. La paire USDJPY a cependant perdu après la décision, qui est apparue aux traders comme une « vente de faits ». La construction de logements au Japon a affiché une croissance de -0,6% en glissement annuel, contre -4,25% prévus et -5,1% précédemment. Les indices japonais Nikkei et Topix ont perdu respectivement -0,5% et -0,3%.

Le gouverneur de la BoJ, M. Ueda, a indiqué que l'inflation prévue devrait être plus faible en 2025, indirectement en raison des prix du pétrole. Il a souligné que la faiblesse du yen permettait aux entreprises japonaises d'être plus performantes et d'être plus enclines à augmenter les salaires et les prix. Il a également indiqué que la politique monétaire actuellement souple sera ajustée en conséquence si l'économie atteint les objectifs de la BoJ en matière de croissance économique et de prix. Actuellement, la paire USDJPY perd 0,3%.

Les données PMI du secteur manufacturier selon le Bureau national chinois des statistiques (NBS) ont indiqué 50,1, légèrement au-dessus de la prévision de 49,9 et de 49,8 précédemment. Le PMI selon le NBS en dehors du secteur manufacturier a indiqué 50,2, en dessous des attentes de 50,3 et légèrement au-dessus de 50 précédemment. L'indice de référence Hang Seng a gagné légèrement 0,2% ; l'indice continental CSI a augmenté de façon similaire de 0,2 %.

L'ASX australien a reculé de plus de 0,25%. Les ventes au détail en Australie ont augmenté en dessous des prévisions de 0,1% m/m contre 0,3% prévu et 0,7% précédemment. Les prix à l'exportation ont chuté de -4,3% a/a contre 4% prévu et -5,9% précédemment, tandis que les biens importés ont chuté de -1,4% contre -0,3% prévu et 1% précédemment. Le crédit au secteur privé a augmenté de 0,5% en glissement annuel.

Le dollar gagne légèrement du terrain, la paire EURUSD reculant de 0,10 %, sous les 1 085. Les contrats à terme sur les indices européens suggèrent une ouverture en légère baisse ; le DE40, le UK100 et l'EU50 perdent entre -0,2 et -0,3%. Le sentiment du marché des crypto-monnaies reste très positif, le bitcoin se maintenant au-dessus de 72 200 dollars. Les contrats à terme sur le pétrole sont stables aujourd'hui, et les matières premières agricoles sont pour la plupart en perte ; les contrats à terme sur le blé perdent plus de 1 %, sous les 570 $ le boisseau ; le coton accentue également ses baisses

Les États-Unis ont indiqué que l'Iran ne devrait pas répondre à la dernière attaque de précision d'Israël et ont clairement déclaré leur soutien à Israël en cas de contre-attaque.

