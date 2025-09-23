Barkin et Bowman, membres de la Fed, commentent l'économie américaine et les taux d'intérêt.

Les membres de la Fed Raphael Bostic et Michelle Bowman ont commenté aujourd'hui la politique des taux d'intérêt et la situation économique aux États-Unis. Leurs remarques ont été assez « étonnamment » accommodantes. Nous pouvons supposer que le risque de stagflation émerge dans l'ensemble de l'économie américaine. Bostic : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile « À l'heure actuelle, je pense que le taux réel neutre se situe autour de 1,25 %. Il est possible que le taux neutre soit en hausse. »

« Les risques pour l'emploi sont comparables au risque d'inflation. »

« Le sentiment autour des risques pour l'emploi s'est considérablement accru. »

« Les entreprises nous indiquent qu'elles n'embauchent pas et ne licencient pas. »

« Le ralentissement du marché de l'emploi est dû à la fois à l'offre et à la demande. »

« Nous devons être très attentifs au comportement des consommateurs. »

« Je pense que l'inflation va encore augmenter. »

« Les entreprises ressentent des pressions sur les coûts et des limites pour ne pas les répercuter. »

« Jusqu'à présent, l'impact des droits de douane sur l'inflation est plus modéré que prévu. »

« Nous devrions nous préoccuper de l'inflation, compte tenu du temps qu'elle a passé au-dessus de l'objectif. »

« Je pourrais soutenir une fourchette cible d'inflation de 1,75 % à 2,25 % à un moment donné. »

« Je serais disposé à utiliser une fourchette cible d'inflation. » Bowman : « Je prévois trois baisses au total pour 2025. »

« Points de vue sur l'économie et la politique monétaire. »

« Je crains que la faiblesse du marché immobilier n'entraîne une accélération de la baisse des valeurs. »

« Le marché du travail pourrait se détériorer rapidement dans les mois à venir. »

« L'impact des droits de douane sur l'inflation s'estompera, l'inflation étant par ailleurs proche de l'objectif. »

« Si les conditions de la demande ne s'améliorent pas, les entreprises pourraient commencer à licencier des travailleurs. »

« Je m'attends à ce que la baisse de la semaine dernière soit une première étape vers un taux plus neutre si l'économie évolue comme prévu. »

« Il est important que la récente déclaration ait inclus une perspective d'avenir pour de nouvelles baisses. »

« Je crains que la Fed ne soit en retard sur la faiblesse du marché du travail ; la politique devra peut-être s'adapter plus rapidement si les risques se concrétisent. »

« J'ai soutenu une baisse d'un quart de point, mais il est important que la Fed soutienne désormais de manière proactive le marché de l'emploi. »

