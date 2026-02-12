Calendrier économique : les demandes d'allocations chômage aux États-Unis et les discours de la BCE offrent un répit aux marchés (12.02.2026)

Après une série de publications de données clés au Royaume-Uni, le calendrier de jeudi reste relativement léger, ce qui laisse un peu de répit aux marchés après la publication hier du rapport sur l'emploi aux États-Unis (NFP). Aux États-Unis, l'attention se portera sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les données du marché immobilier (le rapport PPI a été reporté au 27 février). Le retour récent des demandes à un niveau neutre autour de 230 000, après une série de chiffres faibles, réduit le risque de surprises et donc le potentiel de hausse de la volatilité. Dans la zone euro, le sentiment pourrait être influencé uniquement par les déclarations des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, Lane et Nagel. Parmi les entreprises qui doivent publier leurs résultats, citons : Applied Materials, British American Tobacco, Arista Networks, Airbnb. All times CET. Filtered by: UK, US, France, Germany, Poland, Australia, New Zealand, medium and high impact. Source: xStation5

