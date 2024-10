Barnier : La déclaration de politique général commence [LIVE TERMINE]

Michel Barnier entame sa déclaration de politique générale : L'Assemblée nationale est agitée, de nombreux députés issus de la France Insoumise crient et brandissent leurs cartes d'électeurs dans l'hémicycle. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile j'ai conscience de la gravité et de l’importance de ce moment pour notre action commune au service du pays et pour les Français qui nous regardent et qui nous écoutent

Nous sommes collectivement sur une ligne de crête, nous devons faire beaucoup, nous devons faire bien et avec peu.

La vérité épée de Damoclès qui pèse sur les français est la dette française

Cette année, notre déficit public devrait dépasser les 6%

La charge de cette dette, 51 milliards d'euros, est le deuxième poste de dépenses de l'Etat, derrière l'école

Notre objectif est de réduire le déficit à 5% en 2025 et revenir sous le plafond de 3% en 2029

Le premier remède de la dette, c'est la réduction des dépenses (forte opposition du NFP)

Notre second remède, c'est l'efficacité du service public Nos concitoyens ont trop souvent l'impression de ne pas en avoir assez pour leurs impôts

Nous demanderons une participation aux grandes et très grandes entreprises sans remettre en cause notre compétitivité

Nous demanderons une participations aux contribuables français les plus fortunés

Nous lutterons contre la fraude friscale et la fraude sociale

Il y a une autre épée de Damoclès : celle de la dette écologique (applaudissements de l'Assemblée)

La transition écologique doit être un moteur de notre politique industrielle

Nous devons poursuivre le développement du nucléaire et notamment des nouveaux réacteurs et des énergies renouvelables

Le moment est venu de consacrer aux enjeux stratégiques liés à l'eau une grande conférence pour agir

Les français ne nous pardonneraient pas l'immobilisme

Je souhaite qu'il y ait moins de textes et plus de temps pour en débattre

Je suis prêt à un partage de l'ordre du jour plus important entre le parlement et le gouvernement

Le gouvernement est prêt à une réflexion sans idéologie sur le scrutin proportionnel

Les questions des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les hommes et les femmes méritent mieux que des fins de non recevoir

Je souhaite organiser tous les ans ou tous les deux ans une journée de consultation citoyenne

Nous devons lutter contre la vie chère qui frappe nos compatriotes des [territoires d'Outre-mer]

Loi de simplification : Ce qui marche sera poursuivi

Nous allons développer partout une culture de l'évaluation, nous ne pouvons pas dépenser plus, nous allons dépenser mieux

Nous allons détecter les cas de surtransposition européenne qui grèvent notre compétitivité (applaudissement de la droite)

Nous allons faire du dialogue et du compromis la culture du gouvernement. On ne se compromet pas lorsque l'on fait un compromis.

J'ai entendu que certains ont des lignes rouges, parfois très rouges d'ailleurs (applaudissement de l'Assemblée) Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme (applaudissement de l'Assemblée) Il n'y aura aucune tolérance à l'égard des violences faites aux femmes (applaudissement de l'Assemblée) Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du communautarisme (applaudissement de l'Assemblée) Il n'y aura aucune remise en cause de la loi portée par Simone Veil sur l'IVG. Il n'y aura aucune remise en cause de la loi sur le mariage pour tous.

Le gouvernement ne fera pas de miracles Michel Barnier présente ensuite ses cinq chantiers prioritaires Le premier chantier est le pouvoir d'achat Un nouveau livret d'épargne dédié à l'industrie sera proposé aux Français Nous revaloriserons le smic de 2% le 1er novembre par anticipation du 1er janvier Notre système d'allègement des charges freine la hausse des salaires au dessus du SMIC, nous allons le revoir. Les systèmes d'intéressement et de participation seront implémentés dans toutes les entreprises et pas seulement les plus grandes Nous devons faire évoluer la réglementation 0 artificialisation nette pour répondre aux besoins de logement Le gouvernement est favorable à l'extension du prêt à taux zéro sur tout le territoire

Le deuxième chantier est l'école Nous voulons permettre aux médecins retraités de reprendre du service dans un cumul avantageux de leur retraite et de leur salaire

Le troisième chantier, c'est la sécurité au quotidien Les Français demandent à ce que les peines soient réellement exécutées. Nous effectuerons les prélèvement sur salaires et prestations sociales

Le quatrième chantier est l'immigration Nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire

Le cinquième chantier est la fraternité Il espère travailler sur différents thèmes comme l'accès au sport, un meilleur accompagnement du handicap, la vie associative ou encore la fin de vie.

Michel Barnier termine sa déclaration

