Bessent commencera à auditionner les candidats à la présidence de la Fed en septembre 🔍

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a annoncé sur CNBC que les entretiens pour la prochaine présidence de la Réserve fédérale commenceront peu après la fête du Travail, alors que la Maison Blanche s'apprête à réduire le nombre de candidats, qui sont actuellement au nombre de 11. Parmi les candidats figurent des responsables actuels et anciens de la Fed (par exemple Bowman, Waller, Lindsey, Warsh), des économistes (par exemple Hasset, Sumerlin) et des stratèges de Wall Street (Rieder, Zevos). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile M. Bessent a qualifié ce groupe d'« incroyable » et a déclaré que le processus visait à présenter une liste restreinte au président, même si le mandat de l'actuel président Jerome Powell ne prend fin qu'en mai 2026. L'administration a souligné la nécessité de baisser les taux d'intérêt afin de soutenir le marché immobilier américain, qui continue de souffrir d'une faiblesse des ventes et d'une activité de construction limitée. M. Bessent a suggéré qu'un assouplissement pourrait stimuler la construction de logements, contribuant ainsi à contenir l'inflation à moyen terme. Les marchés attendent avec impatience la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, les 16 et 17 septembre, où une baisse d'un quart de point est largement attendue. Jerome Powell doit également prononcer un discours lors du symposium annuel de la Fed à Jackson Hole vendredi prochain, qui pourrait donner des indications sur la décision de la banque centrale en septembre. L'indice du dollar (USDIDX) s'est négocié de manière de plus en plus stable, aplatissant sa tendance baissière après un récent rebond. Le prix oscille actuellement entre 97,7 et 98,1, avec une volatilité modérée aujourd'hui, suite aux dernières tensions géopolitiques. Source : xStation5

